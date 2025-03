A- A+

EDUCAÇÃO Em evento no Recife, Instituto Ponte arrecada R$ 600 mil para investir em educação Atualmente em Pernambuco 15 estudantes são beneficiados com o programa; Instituto está com inscrições abertas para novos alunos

O Instituto Ponte, com sede em Vitória, capital do Espírito Santo, realizou na manhã deste sábado (15) encontro no Recife para apresentar o impacto do trabalho da instituição e mobilizar novos parceiros para ampliar o alcance da entidade.

O evento aconteceu no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, e arrecadou cerca de R$ 600 mil para investir em jovens através da educação.

Sala do Recife Expo Center lotada pelo evento do IP. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

"O Instituto Ponte fez esse evento no Recife com apoio de muitos empresários que nos apoiaram. Com a campanha de arrecadação, conseguimos R$ 600 mil. Isso equivale a ajudar 60 alunos por um ano, que é um número muito bom. A gente quer muito que esses alunos aqui da região consigam chegar até o sonho deles ou até um pouco mais", afirmou a gerente educacional do Instituto Ponte, Fabiane Caetano.

Fabiane Caetano, gerente educacional do Instituo Ponte. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

A presidente do Instituto, Bartira Almeida, presente à solenidade, destacou a promoção da ascensão social e econômica dos jovens através da educação como principal objetivo do projeto.

"O propósito do Instituto Ponte é ser a ponte para ascensão social em uma geração. Segundo dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), são nove gerações para você conseguir fazer sua ascensão no Brasil. Uma coisa que eu tenho certeza é que dar para fazer em uma, através da educação", declarou.

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Também presente no evento, a governadora em exercício do Estado, Priscila Krause, elogiou o papel social do instituto para Pernambuco.



Atualmente, dos 360 alunos atendidos em 12 estados do País, Pernambuco tem o terceiro maior número de estudantes contemplados, com 15 jovens.

"É muito importante a existência desses instituos, como o Instituto Ponte, que tem um compromisso com a educação e a transformação da nossa juventude e do nosso país através da educação. Com o instituto chegando aqui, a gente vai conseguir ampliar a atuação do instituto e, assim, a gente maximiza as oportunidades para os nossos estudantes", ressaltou Priscila.

Vice-governadora, Priscila Krause. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Além de ampliar os atendimentos aos estudantes pernambucanos, o projeto também busca, através de parceiros, estabelecer uma sede no Estado.

"Nosso objetivo com o evento e com o número de empresários que vinheram é fazer uma sede do Instituto Ponte em Pernambuco para que a região seja toda atendida e que a gente tenha mais alunos do Nordeste no nosso projeto", garantiu Andrea Chaves Guerra, vice-presidente da Mobibrasil, uma das empresas apoiadoras do instituto.

Andra Chaves Guerra, vice-presidente da Mobibrasil. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Alunos beneficiados

Estiveram presentes no evento 47 alunos de cinco estados do Nordeste. Todos já vêm sendo beneficiados pelas iniciativas do instituto.

Desse total, 15 estudam em localidades diversas de Pernambuco. Um deles é Samuel Vitor Lopes, de 14 anos. Residente em Palmares, Zona da Mata do Estado, ele conta que conheceu o projeto após conquistar medalha de ouro na Olimpíada Cactus de Matemática.

"Conheci o IP (Instituto Pontes) no 7º ano, na minha escola pública antiga. Eu fazia parte da Cactus, e após eu receber a medalha de ouro, eles me apresentaram ao projeto. No início, eu confesso que fiquei com medo de participar do processo seletivo, porque são várias etapas, mas então eu tomei coragem e consegui entrar no instituto. Eles me concederam uma bolsa em uma escola particular e em um curso de idiomas", comentou.

Samuel Vitor Lopes, estudante beneficiado pelo IP. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Natural também de Palmares, Giulia Beatriz Leão, de 15 anos, foi outra estudante beneficiada pelo instituto. Atualmente no 2º ano, ela recebeu uma bolsa em uma escola particular em Caruaru, no Agreste pernambucano.

"O Instituto Ponte tem me ajudado a um tempo e me ajudou a ver o meu real potencial. Eles acreditaram em mim quando eu já tinha desistido, conseguiram uma bolsa em uma escola particular para mim, mandam vale transporte, me deram uniforme novo e livro didático. Só tenho a agradecer por essa chance", comentou a jovem.

A mãe de Giulia, Cristina Soares Leão, é empregada doméstica em Palmares. Ela conta que, apesar da saudade, sente orgulho da filha.

"Para mim, como mãe, é muito importante ver essa educação que passamos para ela. E aqui está, uma jovem esforçada e dedicada aos estudos. Mesmo através da saudade, a gente vê que é para o futuro dela", confessou.

Giulia Beatriz Leão e Cristina Soares Leão. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Outro estudante que também recebeu uma oportunidade foi Otávio Perazzo, de 16 anos. O jovem, que é natural de Tuparetama, no Sertão de Pernambuco, conseguiu uma bolsa de estudos 100% em uma escola particular do Recife e em um curso de idiomas.

"Eu comecei a estudar muito jovem, aos três anos, e desde então eu tive essa ideia que queria crescer na vida. Minha mãe é uma assistente social e meu pai é um agricultor, e eles sempre me disseram que para poder ser alguém eu tinha que estudar. Por ironia do destino, minha mãe viu um propaganda do Instituto Ponte e eu me inscrevi, e em agosto de 2023 eu entrei no IP e, em 2024, eu consegui minhas bolsas", declarou o jovem.

Otávio Perazzo, estudante beneficiado pelo IP. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Inscrições abertas

O processo seletivo do Instituto Ponte está com inscrições abertas até o dia 30 de março. Para participar, o estudante precisa cumprir cinco requisitos. Confira abaixo.

Rendimento escolar superior a 80% nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;

Assiduidade escolar acima de 90%;

Renda familiar de até 1,5 salário mínimo por membro familiar;

Estar cursando em 2025 entre o 7º ano do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio;

Ser estudante de escola pública de qualquer cidade do Brasil.

As inscrições são realizadas através do site do Instituto Ponte.

