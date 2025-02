A- A+

Educação Instituto Ponte realiza encontro para empresários interessados em fortalecer a iniciativa No próximo dia 15 de março, o Instituto Ponte realizará um evento no Recife, para 200 líderes empresariais da região

Com o propósito de alavancar jovens talentos através da educação, o Instituto Ponte, criado há uma década no Espírito Santo, oferece oportunidades de formação qualificada nas melhores instituições de ensino do País e do mundo para jovens de baixa renda em 12 estados do Brasil.

No próximo dia 15 de março, o instituto realizará um evento no Recife, para 200 líderes empresariais da região, que tenham interesse em conhecer e fortalecer a iniciativa.

O evento acontece no Recife Expo Center, próximo ao Cais de Santa Rita, no bairro de São José, Centro da Capital.

Os interessados em participar do encontro podem retirar os ingressos de forma gratuita através da página do evento no Sympla. Basta procurar por Instituto Ponte no Nordeste. Em caso de dúvidas, mais informações podem ser encontradas no site do instituo (institutoponte.org.br).

Em constante expansão, em 2023 o instituto passou a atuar no Nordeste, em especial em Pernambuco, onde pretende ter, pelo menos, 30% dos alunos do projeto até 2029. Para viabilizar a ampliação da iniciativa, o Instituto Ponte projeta arrecadar R$ 30 milhões em recursos financeiros e mobilizar R$ 80 milhões em parcerias nos próximos cinco anos.

Instituto Ponte

De acordo com Bartira Almeida, presidente do instituto, promover a ascensão social e econômica desses jovens, através de uma educação de excelência, é a principal missão do projeto.

Segundo Bartira, um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que, no Brasil, são necessárias, em média, nove gerações para que uma família de baixa renda atinja a renda média nacional.

“Eu costumo dizer que nosso elevador social está quebrado, são raros os casos de pessoas que conseguem mudar de classe social por meio dos estudos. O Instituto Ponte nasceu com a missão de mudar isso, encurtar esse ciclo para apenas uma geração e mostrar que podem sonhar alto”, afirmou a presidente.

O Instituto Ponte oferece um plano de ensino completo e personalizado, que inclui bolsas de estudo em escolas de excelência, cursos de inglês, aulas complementares de português, matemática e desenvolvimento pessoal, além de material didático, transporte e alimentação. Esse suporte é acompanhado de assistência pedagógica e psicológica até a conclusão do ensino superior, em um acompanhamento que pode durar até 12 anos.

Os resultados alcançados pelos alunos do instituto refletem o impacto do projeto. Ainda de acordo com Bartira Almeida, 76% dos universitários atendidos, a partir do 1º ano de graduação, já possuem alguma fonte de renda, enquanto 38%, a partir do 2º ano, têm uma renda mensal 2,7 vezes superior à renda per capita familiar.

“Muitos vão para São Paulo, entram no mercado financeiro e começam a estagiar na Faria Lima; com salários de R$ 3.000 a R$ 4.000, além de benefícios. Isso significa que, antes mesmo de se formarem, esses jovens já mudam o patamar financeiro de suas famílias”, conta Bartira.

Inspiração

Entre as histórias inspiradoras do projeto está a de Levi do Nascimento Costa, de 16 anos, estudante que se mudou de Açailândia, no interior do Maranhão, para o Recife após ganhar bolsas de estudo para concluir o ensino médio e também aperfeiçoar o inglês na capital pernambucana.

Por conta do seu engajamento no projeto, Levi foi nomeado Embaixador Olímpico do Colégio Motivo e vem incentivando outros alunos a participarem, com palestras, campanhas de inscrição, além da organização de olimpíadas e turmas olímpicas.

"Eles são como uma família, realmente. Muito acolhedores, prestativos, de todas as formas, eles tentam ajudar. E eu sempre digo que o instituto é, realmente, uma ponte. Pois eles ajudam estudantes de todo o País a sonharem, a conquistarem seus objetivos por meio da educação. Dando suporte a eles em todos os aspectos, econômico, psicológico. Pois além de aulas de reforço em contraturnos, eles oferecem também aulas de desenvolvimento pessoal", compartilhou a mãe do estudante, a dona de casa Geissiane Costa.

Outra aluna que vem driblando desafios e acumulando conquistas é Giulia Beatriz, 15 anos. A jovem saiu de Palmares para estudar em Caruaru e transformar sua trajetória por meio da educação. Com dedicação e apoio do Instituto Ponte, ela conquistou uma bolsa no Colégio Motivo Caruaru e no curso de inglês Brasas Online.

“Deixar minha casa e minha cidade não foi fácil, mas o desejo de uma educação de qualidade falou mais alto”, conta a estudante.

Como ingressar no Instituto Ponte?

No início de fevereiro, o Instituto deu início ao processo seletivo de 2025. Estão abertas 100 novas vagas para jovens da rede pública de todo o Brasil, com perfil acadêmico de excelência e recursos financeiros limitados. As inscrições vão até 30 de março e podem ser realizadas no site: www.insitutitoponte.org.br.

“Muitos estudantes têm sonhos limitados pela realidade em que vivem. Ao ingressarem no Instituto, eles passam a enxergar horizontes mais amplos. Isso também reflete na família e na comunidade. Nossa seleção é extremamente rigorosa, são mais de 20 candidatos por vaga, e buscamos jovens com diferencial e muita determinação”, explica Bartira.

Encontro no Recife

O evento dia 15 de março, no Recife, terá como anfitriões os empresários pernambucanos Andrea Chaves, do Grupo Mobibrasil; Niege Chaves, sócia fundadora do Cittamobi; Romero Maranhão Filho, sócio da Maxxima Empreendimentos; e Henrique Guerra.

O grupo, que já é apoiador do instituto, está mobilizando outros líderes empresariais para conhecerem a iniciativa.

Veja também