A- A+

COMBATE À VIOLÊNCIA Instituto realiza ato pelo combate às violências contra as mulheres nesta segunda (25), no Recife Com foco nos temas feminicídio, direitos reprodutivos e trabalho, a manifestação terá concentração em frente ao Shopping Boa Vista

Nesta segunda-feira (25), o movimento de mulheres de Pernambuco realizará um ato em alusão ao Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres. A concentração ocorrerá a partir das 16h, em frente ao Shopping Boa Vista, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife.

Organizado por diversos movimentos sociais, o ato tem como tema “Pela vida das mulheres: dignidade para viver sem violência, para decidir sobre nosso corpo e para viver além do trabalho”. A manifestação destaca as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres.

De acordo com o relatório da Rede de Observatórios da Segurança, a cada 24 horas, oito mulheres são vítimas de violência doméstica no país.

O levantamento também indica que Pernambuco é o estado com o maior número de feminicídios no Nordeste.

No cenário global, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking de maior número de mortes violentas de mulheres, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

A violência contra as mulheres também se manifesta no ataque aos direitos em diversas frentes. Um exemplo é a retomada da discussão sobre a PEC 164/2012, que propõe a proibição do aborto mesmo nos casos de estupro, risco de vida para a mulher e anencefalia, atualmente permitidos por lei.

Além disso, a jornada de trabalho 6x1 impacta diretamente esse grupo, especialmente as mulheres negras, que frequentemente precisam lidar com a jornada dupla de trabalho fora e dentro de casa, muitas vezes sozinhas.

Serviço

Ato em alusão ao Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres



Data: segunda, 25 de novembro, às 16h

Local: concentração em frente ao Shopping Boa Vista

Veja também

Cigarros eletrônicos Vape: em 1 ano, usuários têm até 6 vezes mais nicotina no organismo do que fumantes de longo prazo