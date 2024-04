A- A+

Tecnologia Instituto Shopping Guararapes abre inscrições de curso gratuito de robótica para adolescentes A pré-inscrição será realizada presencialmente no estabelecimento comercial a partir da próxima segunda-feira (15)

O Instituto Shopping Guararapes, em parceria com a Softex Pernambuco, oferecerá gratuitamente curso de robótica para adolescentes.

Os interessados precisam ter entre 14 e 17 anos, ser morador de Jaboatão dos Guararapes, estudar em escola pública ou possuir bolsa integral de estudos em escola privada e ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

A pré-inscrição será realizada presencialmente no Instituto Shopping Guararapes, que fica em frente à portaria D do estabelecimento comercial, nesta segunda (15) e terça-feira (16), das 14h às 17h.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e de acordo com os critérios de avaliação.

No total, serão disponibilizadas 30 vagas distribuídas em duas turmas. As aulas acontecerão nas sextas-feiras, a partir do dia 19 de abril, sendo a primeira turma pela manhã, das 9h às 11h30, e a segunda turma à tarde, das 14h30 às 17h30.

Serviço:

Curso gratuito de robótica para adolescentes

Pré-inscrição: 15 e 16 de abril, das 14h às 17h, no Instituto Shopping Guararapes

Vagas: 30

Pré-requisitos: ter entre 14 e 17 anos; ser morador do Jaboatão dos Guararapes; estudar em escola pública ou ter bolsa integral de estudos em escola privada; e ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

