Instituto Solidare lança pedra fundamental para reconstrução da sede após anos enfrentando enchentes

Após demolir a antiga sede, que acolheu cerca de 20 mil pessoas ao longo de 19 anos, o Instituto Solidare lançou, nesta quinta-feira (6), a pedra fundamental para a construção de um novo espaço.

A decisão de reconstruir surgiu da necessidade de buscar segurança diante das constantes inundações, levando o instituto a procurar apoio financeiro de ONGs internacionais. Agora, no mesmo local e com os mesmos idealizadores, um novo capítulo começa.

Atualmente, o Solidare atende diretamente 2.500 pessoas, chegando a 10 mil beneficiários indiretos. Com a nova sede, prevista para ser inaugurada em um ano, esse número deve aumentar para 3.500 pessoas atendidas.

O novo prédio terá quatro pavimentos, e, enquanto as obras ocorrem, os 18 projetos da organização funcionarão temporariamente em um espaço próximo, localizado na Rua Alcântara, 133, no bairro de Coqueiral.

O financiamento para a construção veio de longe: a mais de 7.400 km de distância. O irlandês Stephen O'Sullivan, representante da The Edward Gostling Foundation, principal parceira na obra, esteve no Brasil para o evento.

"Buscamos projetos que geram impacto nas respectivas comunidades e quando identificamos o Instituto Solidare, através do John Doddrell, percebi que era exatamente o tipo de projeto que gostaria de apoiar, pela dedicação das pessoas, pela excelência do trabalho e, principalmente, pelo impacto. Quando vimos que eles precisavam de um novo prédio, por causa dos problemas de enchente, de inundação, estudamos o projeto e resolvemos providenciar o apoio necessário para este novo prédio", afirmou O'Sullivan.

O Instituto Solidare foi criado pela Igreja Batista em Coqueiral. A iniciativa começou com o objetivo de atender 182 crianças da comunidade e expandiu suas ações ao longo dos anos. O pastor José Marcos, idealizador do projeto, deixou a carreira no Exército para se dedicar ao propósito de transformar vidas.

"Neste afã de levar a igreja a se parecer mais com Jesus, comecei uma cadeia de pregações sobre a necessidade de mudança. Em 2005, a igreja compreendeu bem isso e esboçamos nosso primeiro projeto social para ajudar crianças da nossa comunidade. Então veio a ideia do Instituto Solidare, que veio para sanar este lugar da nossa pobreza financeira, não temos dinheiro com fartura e o instituto é o braço de mobilização de recursos para que a gente possa pôr em prática todos os nossos projetos", explica.

Uma das pessoas beneficiadas pelo projeto é Wlleiliane Alves, que ingressou no Instituto há um ano e agora faz parte do grupo de 12 jovens contratados como aprendizes na Gerdau, uma das empresas parceiras do Solidare.

"Vou começar a trabalhar e posso dizer que consegui graças ao apoio que recebi aqui. Desde que cheguei no Instituto Solidare, meu projeto de vida mudou e isto é incrível. Amadureci muito, decidi que quero fazer engenharia mecânica. Me encontrei. Senti gosto por algo que só aprendi quando cheguei aqui. No Solidare entendi que eu podia mais", conta, orgulhosa.

O evento contou com a presença do deputado estadual João Paulo (PT), presidente da frente parlamentar do Rio Tejipió, que destacou o impacto do trabalho realizado pelo instituto.

"Com a chuva, estamos vendo as tragédias acontecendo, não só as tragédias com as mortes, mas também com as famílias que trabalham anos e anos construindo uma melhoria na sua qualidade de vida, com um colchão, geladeira, móvel e tem tudo isso destruído. Acredito que o trabalho aqui deveria ser referência a todas as igrejas do Brasil e do mundo, que é o de proteger aqueles que mais precisam", avaliou o deputado.

