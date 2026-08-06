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RECIFE Instituto Toró celebra três anos com lançamento de editora e posse de Conselho Científico Evento gratuito ocorre nesta quinta-feira (6), no Bairro do Recife

O Instituto Toró - Clima, Tecnologia e Cultura celebra, nesta quinta-feira (6), três anos de atuação com um evento especial na Arena do Ponto BB, localizada na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.



A programação, aberta ao público a partir das 15h30, reúne pesquisadores, representantes do poder público, movimentos sociais e organizações parceiras para apresentar um balanço das ações da entidade e anunciar os novos passos da instituição.

Reconhecido como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e também como Ponto de Cultura, o instituto atua na junção entre ciência, políticas públicas, cultura e participação social, contribuindo para a promoção da justiça climática e do desenvolvimento sustentável.



Entre as autoridades confirmadas no encontro está a diretora do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Inamara Melo, além de representantes de órgãos dos governos estadual e municipais, universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil que atuam em parceria com o Toró.

Instituto Toró celebra três anos com lançamento de editora e passe de Conselho Científico. Foto: Equipe Toró

Durante a cerimônia, será apresentado o Portfólio Institucional da entidade e realizada a posse oficial do seu novo Conselho Científico, órgão consultivo que orientará as diretrizes de pesquisa e inovação.



A coordenação do conselho fica a cargo do sócio-fundador do instituto, José Antônio Bertotti Júnior, ao lado de um corpo docente composto por especialistas e pesquisadores que passaram por instituições como UFPE, UFRPE, Cetene, Fundaj e UFJF.

Para a presidenta do Instituto Toró, Ranielle Vital, a data marca a consolidação de um trabalho coletivo voltado para o impacto social nos territórios.

"Chegar aos três anos é a oportunidade de compartilhar os resultados de uma construção coletiva. Nosso portfólio demonstra a capacidade do Instituto de reunir ciência, cultura, tecnologia e participação social em iniciativas que produzem impacto real nos territórios", destaca a presidenta.

Instituto Toró celebra três anos com lançamento de editora e passe de Conselho Científico. Foto: Equipe Toró



Lançamento da editora

A programação também oficializa o lançamento da Editora Toró, selo criado para ampliar a circulação de pesquisas, experiências e produções artísticas comprometidas com os desafios sociais, ambientais e culturais.



No evento, serão apresentadas as duas primeiras obras do catálogo: o Catálogo do Cinema Ambiental Pernambucano e a Revista do Pontão dos Saberes.

O coordenador do conselho ressalta que a nova estrutura reforça o compromisso técnico e social da entidade.



"O Instituto Toró nasce da convicção de que ciência, tecnologia e inovação devem estar comprometidas com a transformação social. O reconhecimento como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação amplia nossa responsabilidade e nossa capacidade de desenvolver pesquisas, tecnologias e soluções em diálogo permanente com universidades, governos, movimentos sociais e comunidades. O Conselho Científico chega para fortalecer essa missão", conclui Bertotti.

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