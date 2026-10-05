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Aprendizado Instituto Vizinhos Solidários oferece cursos gratuitos de Crochê e Bordado, no Pina Projeto capacita mulheres da comunidade, fornece todo o material gratuitamente e ainda destina às participantes a renda obtida com a comercialização das peças produzidas durante as aulas

O Instituto Vizinhos Solidários oferece gratuitamente cursos de Crochê e Bordado para mulheres com o objetivo de criar um espaço de aprendizado, convivência e incentivo à autonomia financeira.

As atividades acontecem todas as quartas-feiras durante o mês de outubro, na sede do instituto, localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

As aulas de Bordado, ministradas pela professora Liege, acontecem das 14h às 15h30, enquanto o curso de Crochê, conduzido pela professora Rosângela, ocorre das 15h30 às 17h.

Com turmas de seis a dez participantes, a iniciativa busca proporcionar um ambiente mais próximo e acolhedor, permitindo que as alunas tenham acompanhamento durante o processo de aprendizagem.

Um dos diferenciais do projeto é que todo o material utilizado nas aulas é fornecido gratuitamente pelo instituto, incluindo linhas, agulhas, tecidos e demais utensílios necessários para a produção.

Ao concluir o curso, cada participante também recebe certificado e um kit de Crochê ou Bordado, possibilitando que continue praticando e produzindo mesmo após o encerramento das aulas.

Geração de renda

Mais do que ensinar uma técnica artesanal, o projeto também tem o objetivo de transformar o conhecimento adquirido em uma oportunidade concreta de geração de renda.

As peças produzidas pelas participantes durante as aulas são destinadas à comercialização no bazar do Instituto Vizinhos Solidários.



O valor arrecadado com a venda das peças é repassado às próprias alunas que as produziram, fazendo com que o aprendizado se transforme também em uma possibilidade real de complemento da renda familiar e de incentivo à autonomia financeira.

A iniciativa também conta com o apoio da comunidade. O Instituto Vizinhos Solidários recebe doações de linhas, agulhas, tecidos e outros materiais utilizados nas oficinas.

Os donativos são importantes para a manutenção das atividades e para o projeto ampliar o número de vagas e beneficiar mais mulheres.

Inscrições gratuitas

As inscrições para os cursos são gratuitas e podem ser realizadas pelo telefone (81) 3104-9369, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Serviço

Curso gratuito de Bordado

Quartas-feiras | 14h às 15h30

Professora: Liege



Curso gratuito de Crochê

Quartas-feiras | 15h30 às 17h

Professora: Rosângela



Local: Instituto Vizinhos Solidários

Rua Pereira da Costa, 211, Pina, Recife

Inscrições: (81) 3104-9369

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