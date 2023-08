A- A+

Acidente em academia Instrutor afirma não ter havido falha em equipamento que atingiu homem em academia no Ceará Aparelho, chamado hack squat, estava com mais de 150 kg quando se desprendeu e atingiu a coluna de Regilânio da Silva Inácio, que teve de ser submetido a uma cirurgia

Professor da academia 220 FIT, onde um homem foi atingido por um aparelho de musculação com mais de 150 kg na última sexta-feira, Cicero Santos afirmou que "em nenhum momento houve falha no equipamento" e que a "máquina está em perfeito estado".

Adquirida pela academia há cerca de dois meses, o hack squat teve uma de suas partes atingindo em cheio as costas de Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, que teve de passar por um procedimento cirúrgico

— O que houve foi uma desatenção na hora do travamento do equipamento. [...] Por um descuido, infelizmente, ele não se atentou na hora de puxar a trava por completo. Se você puxar a trava por completo e travar, você pode balançar a máquina, que ela não cai — explicou Cicero.

Em recuperação do acidente, Regilâneo já deve receber alta nesta quinta-feira (10), segundo sua mulher, Socorro. Ele teria menos de 1% de chance de voltar a andar, conforme explicou o corpo médico do Hospital Santo Antônio, no Ceará. Nesta terça-feira, porém, o motorista de aplicativo conseguiu sentar pela primeira vez.

— Ele segue se recuperando muito bem, graças a Deus, como vocês podem ver — disse Socorro. — Estou aqui para falar um pouco, agradecido realmente a vocês por tudo que estão fazendo por mim. Agradeço demais do fundo do coração pelas doações, pelas orações, por tudo mesmo — diz Regilânio.

Cicero contou que Regilânio malhava há anos no local e, por isso, era uma "pessoa treinada". O personal descreve o ocorrido como uma fatalidade e afirma que, na academia, a vítima era uma pessoa extrovertida e que dificilmente faltava aos treinos.

— Se atentem ao travamento da máquina. Se atentem à forma como você está executando o exercício, para evitar lesões e possíveis acidentes como esse. Tem muita gente que vai fazer o exercício e não olha como está travando a máquina, só puxa e não olha se realmente travou — alertou o professor.

Recuperação

Socorro confirmou que mais uma meta de arrecadação de fundos para a recuperação de Regilânio foi alcançada. Ela também confirmou que havia uma previsão de alta para esta quarta, mas os médicos avaliaram que seria necessário aguardar mais um dia para acompanhar o quadro de saúde dele.

Ao Globo, Maria das Dores, irmã de Inácio, afirmou que a academia 220 FIT tem prestado “todo o suporte possível”, e que ajudou a família na cirurgia. Disse, também, que o quadro dele “não é fácil”, e que ele tem “sentido muitas dores”. Em nota, o estabelecimento disse que “de forma acidental, a máquina soltou-se” e caiu sobre o aluno. Disse, também, que o aparelho estava “em perfeito estado”.

Qual é o estado de saúde de homem atingido por aparelho em academia?

— Os médicos contaram [a chance dele] antes da cirurgia. Se a gente ficou arrasado, imagina ele, um rapaz que trabalha, tem a vida ativa, vai para a academia, é motorista — disse a irmã. — Ele está estável, mas o quadro não é fácil. O médico disse que [as dores são] normais, porque ele passou por uma cirurgia difícil e demorada. Perdeu muito sangue — explicou Maria das Dores.

Duas imagens de raio-x recebidas pelo Globo da família de Regilânio demonstram o sucesso da intervenção cirúrgica. A primeira, feita antes do procedimento, revela a coluna vertebral do paciente fraturada entre as vértebras T12 (fim da parte torácica) e L1 (início da parte lombar). Já na segunda imagem é possível verificar que a coluna vertebral do paciente voltou a ficar alinhada.

— O paciente está melhor, em recuperação. Já deu algumas movimentadas pelo hospital, inclusive nos corredores e banho de sol, e tem se alimentado sozinho. Está otimista, não precisa mais usar o colete — disse ao Globo o neurocirurgião José Correia Júnior, que participou da cirurgia. — Não temos previsão de alta ainda, mas podemos dizer que será nos próximos dias — declarou.

O profissional explicou que o colete é usado quando a fratura está “instável”. Segundo ele, a cirurgia foi “tão boa que não tem a necessidade de usar” o recurso, e que o paciente já está habilitado a sentar. Afirmou, ainda, que Regilânio está passando por uma “reabilitação multifuncional e intensiva em leito de quarto hospitalar”, e que, agora, os médicos têm evitado projetar quais as chances dele voltar a andar.

