Integrante de facção venezuelana é preso no Galeão
Gustavo Vieira Rufino é apontado como responsável pela lavagem de dinheiro da Tren de Aragua e elo com o Comando Vermelho no Brasil
Um integrante do Tren de Aragua, organização criminosa venezuelana, foi preso nesta terça-feira no Aeroporto Internacional do Galeão. Gustavo Vieira Rufino é apontado como o responsável pela lavagem de dinheiro dessa facção, que tem atuação transnacional.
A prisão foi feita por meio de cooperação entre a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), a Subsecretaria de Inteligência, ambas da Polícia Civil do Rio, e a Polícia Civil de Roraima.
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Segundo investigações, Gustavo Rufino teria movimentado mais de R$ 300 milhões em criptoativos no ano passado. Além disso, ele seria o elo do Tren de Aragua com o Comando Vermelho no Brasil.
No momento da prisão, foi apreendido um Porsche Cayenne PHEV, cor preta.