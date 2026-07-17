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ESTADOS UNIDOS Integrante do Fed diz que não há conflito no duplo mandado e que inflação é a maior preocupação Líderes regionais apontam os custos de energia e as interrupções na cadeia de suprimentos como fatores inflacionários, mas também citam pressões do seguro e da construção de data centers de (IA, frisou a dirigente

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta sexta-feira (17) que não há conflito no duplo mandado do BC americano no momento. "A inflação está alta demais. O mercado de trabalho está em torno do meu nível máximo de emprego", escreveu ela em sua conta no Linkedin.

Segundo Hammack, a inflação persistentemente alta é a maior preocupação e o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) aponta para o núcleo - que exclui elementos voláteis - em 3,3%, após incorporar os dados desta semana.

"Para definir efetivamente a política monetária, preciso pensar não apenas em onde a economia estava, ou onde ela está hoje, mas também considerar para onde as coisas vão nos próximos seis ou 12 meses", disse ela ao enfatizar que formulou sua visão considerando os dados e conversas com líderes empresariais e comunitários.

Líderes regionais apontam os custos de energia e as interrupções na cadeia de suprimentos como fatores inflacionários, mas também citam pressões do seguro e da construção de data centers de inteligência artificial (IA), frisou a dirigente. "Pela primeira vez no meu mandato, estou ouvindo empresas que dizem achar que precisamos agir para conter a inflação, e de consumidores que não conseguem pagar as contas sobre um crescente sentimento de desespero", acrescentou.

Ao mesmo tempo, Hammack diz observar bons números de crescimento e gastos estáveis do consumidor.

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