RETORNO Integrantes da comitiva brasileira que estava em Israel durante bombardeios desembarcam em Guarulhos Alguns prefeitos vieram de voo particular desembarcaram em Natal e outros chegarão em Confins nesta tarde; vereador e secretários do Rio e Niterói chegaram a Guarulhos na manhã desta quarta

Três integrantes da comitiva de 12 brasileiros que deixou Israel após os bombardeios do Irã ao país desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (18).

O vereador do Rio Flavio Valle (PSD), o chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas), Davi Carreiro, e o secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ), Gilson Chagas, chegaram a Guarulhos por volta das 11h e de lá farão conexão para o Rio de Janeiro.

Eles faziam parte da comitiva de prefeitos e outras autoridades municipais que viajaram a convite do governo de Israel na semana passada. Parte do grupo embarcou em um avião fretado, enquanto Valle, Carreiro e Chagas vieram de um avião comercial vindo do Qatar. O trajeto foi longo, contou o vereador assim que saiu no portão de desembarque do Terminal 3.

— Foram mais de 52 horas para chegar no Brasil. Como o aeroporto de Tel Aviv estava fechado, a gente traçou a rota até a Arábia Saudita. Saímos de Israel para a Jordânia, de carro, de lá para a Arábia Saudita e, da Arábia Saudita, uma parte desse grupo pegou um voo particular, e a gente seguiu para outro voo comercial. Nós ainda fomos para Doha, no Catar, esperamos mais 10 horas, e aí de Doha aqui para São Paulo — contou a jornalistas.

Segundo ele, o momento mais tenso foi o trecho terrestre na Arábia Saudita porque ele foi feito sem a presença de representantes das embaixadas. Dentro de Israel e da Jordânia, um representante da embaixada brasileira estava acompanhando o itinerário, segundo ele. — Era um território novo, que ninguém conhecia, então talvez tenha sido um momento de maior tensão — destacou.

Valle disse que o governo brasileiro “demorou um pouco” a se comunicar com a comitiva, mas logo forneceu “apoio total”.

— A partir de domingo, nossa delegação teve um grande apoio do governo federal, inclusive do embaixador Mauro (Vieira) para a gente poder sair, eles se colocaram muito à disposição. Mas quando a gente saiu, o governo brasileiro estava esperando a gente na Jordânia, e um assessor do embaixador fez todo esse trajeto da Jordânia até a Arábia Saudita acompanhando a gente, foram seis horas de carro. Só que quando chegou na fronteira com a Arábia Saudita, eles não puderam continuar com a gente, então a gente teve que fazer esse trajeto sem nenhum governo, mais cinco horas de carro — detalhou.

Os outros prefeitos que fazem parte da comitiva desembarcaram nesta quarta em Natal (RN), e outros chegarão em Confins (MG).

Entre eles, estão Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte (MG); Márcio Lobato, secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG); Welberth Rezende, prefeito de Macaé (RJ); Claudia Lira, vice-prefeita de Goiânia (GO); Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa (PB); Janete Aparecida, vice-prefeita de Divinópolis (MG); Johnny Maycon, prefeito de Nova Friburgo (RJ); Francisco Vagner, secretário de Planejamento de Natal (RN); e Francisco Nélio, tesoureiro da CNM e ex-prefeito de Santarém (PA).

A viagem das autoridades municipais foi um convite do governo de Israel e tinha como intuito levar os prefeitos para eventos de segurança pública no país. Mas a ida gerou um desgaste com o Ministério das Relações Exteriores.

Em nota, o Itamaraty afirmou que a Embaixada do Brasil em Israel desaconselha, desde outubro de 2023, “toda viagem não essencial” ao país e “recomenda que os brasileiros e brasileiras que se encontravam em Israel considerassem deixar o país”, e que os políticos contrariaram a recomendação oficial.

A comitiva soltou uma nota nesta terça afirmando que houve uma reunião com diplomatas brasileiros em 14 de junho na qual eles confirmaram que haviam sido avisados com antecedência sobre a viagem dos prefeitos a Israel.

Além desses, uma outra delegação brasileira continua em Israel e está impedida de deixar o país desde o início da guerra com o Irã, que começou na semana passada. O Itamaraty analisa opções de saída e negocia, com os israelenses, a escolta dessas pessoas até uma das opções de saída.

Em nota, o governo brasileiro informa que acompanha com atenção a situação desses brasileiros que se encontram em Israel, incluídos, além de pessoas com dupla nacionalidade e turistas, as autoridades integrantes de duas comitivas que cumpriam missão oficial àquele país, a convite do governo israelense

