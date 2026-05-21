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ATIVISTAS

Integrantes da flotilha de ajuda à Palestina começam a ser libertados

Quatro brasileiros que estavam presos devem ser liberados

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Um barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de GazaUm barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza - Foto: Saeed QAQ / AFP

Os 428 ativistas da Global Sumud Flotilla (GSF) presos por Israel estão sendo libertados, anunciou o grupo nesta quinta-feira (21).

Parte dos membros da flotilha que estavam presos vão embarcar em um voo para Istambul, na Turquia. Entre eles, estão quatro membros da delegação brasileira, sendo três mulheres e um homem, que foram presos na última semana e impedidos de receber auxílio de representantes da diplomacia e de advogados de defesa. São eles: 

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Na quarta-feira (20), o governo brasileiro emitiu nota pedindo a soltura imediata do grupo e condenando veementemente "o tratamento degradante e humilhante dispensado por autoridades israelenses, em particular pelo Ministro da Segurança Interna de Israel, Itamar Ben Gvir".

"Ao reiterar seu repúdio à interceptação, em águas internacionais, das embarcações integrantes da flotilha e à detenção de seus participantes — ambas ações ilegais —, o Brasil demanda libertação imediata de todos os ativistas detidos, incluindo de quatro cidadãos brasileiros", pediu o governo. Além disso, reforçou a necessidade do "pleno respeito a seus direitos e a sua dignidade, em linha com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado de Israel, a exemplo da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes". 

A GSF é uma coalizão internacional de movimentos civis que organiza missões marítimas e terrestres para levar mantimentos e suporte à Gaza, após os bloqueios impostos por Israel. Recentemente, o movimento ganhou repercussão no Brasil após a prisão do ativista Thiago Ávila, que foi soltou e retornou ao país no último dia 12. 

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