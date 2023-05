A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Integrantes de Torcida Organizada do Náutico são presos no bairro dos Aflitos durante jogo Segundo a Polícia, o grupo foi abordado em um imóvel localizado nas proximidades do Estádio Eládio de Barros Carvalho, o Estádio dos Aflitos

Três integrantes de uma torcida organizada do Náutico foram presos no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, último sábado (6). A prisão aconteceu durante a partida contra o São José-RS, valida pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com os organizados, a Polícia Militar encontrou armas de fogo, armas brancas, materiais explosivos e entorpecentes.

Segundo a Polícia, o grupo foi abordado em um imóvel localizado nas proximidades do Estádio Eládio de Barros Carvalho, o Estádio dos Aflitos; o local servia como depósito de itens da Torcida Organizada. A corporação afirma, ainda, que as diligências tiveram início na sexta-feira (5), quando membros da TO invadiram o Centro de Treinamento Wilson Campos.





Os integrantes da organizada, três jovens de 18, 19 e 24 anos, foram presos em flagrante; dois deles, de acordo com a PM, já possuíam passagens pelo sistema carcerário. O trio negou que os artefatos seriam utilizados em ataques no dia da partida contra o São José.





No imóvel, foram encontrados três revólveres calibre 38, munições, uma faca, materiais explosivos, pólvora e bolas de gude; os materiais, segundo os agentes, indicam a produção de bombas caseiras. O trio portava, ainda cerca de 15g de cocaína e 200g de maconha.

