A- A+

Crime Integrantes do CV suspeitos de extorsões mediante sequestros são alvos de operação no Rio Segundo as investigações, a quadrilha planejava novos crimes, que seriam executados nas próximas semanas

As polícias civis do Rio e da Bahia deflagraram uma operação, nesta segunda-feira, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho investigados por extorsões mediante sequestros. Os crimes aconteceram na Bahia. Agentes se encontraram em endereços nos bairros do Jacaré, de Triagem e de Marias das Graças, todos na capital carioca.

Durante a ação, os agentes prenderam um homem de 61 anos, informou o Bom Dia Rio, da TV Globo. De acordo com o telejornal, ele tem passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e lesão corporal culposa por atropelamento.



O Bom Dia Rio informou, também, que, segundo as investigações, a quadrilha planejava novos sequestros, que seriam executados nas próximas semanas. O crime mais recente foi em 23 de setembro deste ano, quando as vítimas foram mantidas em cativeiro enquanto os criminosos exigiam altos valores em dinheiro pela libertação, afirmou o telejornal.

A operação mobiliza equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, além de agentes da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Coorpin/Ilhéus), da Polícia Civil da Bahia.

Veja também