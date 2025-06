A- A+

DIPLOMACIA Integrantes do governo argentino querem um encontro bilateral entre Lula e Milei Segundo um interlocutor do governo argentino, reunião aconteceria na cúpula do Mercosul, em Buenos Aires

Autoridades do governo argentino querem dar início a uma tratativa considerada impensável nos dias de hoje: costurar uma reunião bilateral entre os presidentes Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com um importante interlocutor de Buenos Aires, a ideia é que os dois mandatários possam se reunir à margem da cúpula do Mercosul, que acontecerá na Argentina, no próximo dia 3 de julho. O argumento é que as relações bilaterais são maiores do que as diferenças entre os presidentes.

Lula e Javier Milei se encontraram poucas vezes, mas sempre de forma protocolar. Os dois presidentes, um de esquerda e outro de direita, jamais se deram bem, principalmente devido ao líder argentino. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Milei já atacou Lula de várias formas, chamando-o de corrupto, ladrão e comunista.

Procurados pelo Globo, integrantes do Palácio do Planalto e do Itamaraty afirmaram que não chegou nenhum pedido para uma bilateral entre Lula e Milei do governo argentino. Esses interlocutores demonstraram ceticismo sobre essa possibilidade, ainda mais partindo do presidente do país vizinho.

Avaliam que a resposta pode até ser positiva se o pedido surgir, mas acreditam que o encontro só aconteceria se o argentino se desculpasse pelas ofensas feitas a Lula.

Ainda segundo esse interlocutor do governo argentino, as relações entre Brasil e Argentina são mais importantes do que as posições políticas dos dois presidentes. Graças às chancelarias, a agenda bilateral não parou. Há um Mecanismo de Coordenação Política (MCP), que prevê encontros periódicos entre autoridades dos dois países.

Conforme integrantes dos dois governos, a relação Brasil-Argentina traz benefícios tangíveis para as populações de ambos os países. É marcada pelo intenso fluxo de comércio e investimentos, integração em infraestrutura e entre as populações fronteiriças, a grande quantidade de turistas e cooperação em setores como segurança, defesa, energia e tecnologia.

