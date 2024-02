Integrantes do Revelação são assaltados após tocarem em bloco de Salvador; músico foi esfaqueado

A- A+

Criminosos assaltaram integrantes do Grupo Revelação pouco depois de os músicos tocarem em bloco no carnaval de Salvador, na Bahia. O roubo ocorreu por volta de 5h da manhã deste domingo (11). De acordo com a assessoria de imprensa do grupo de pagode, Mauro Jr. e Rogerinho foram abordados depois da apresentação na capital baiana e perderam "todos os seus pertences". A Polícia Civil do estado investiga o caso.

Durante a ação dos criminosos, Rogerinho chegou a ser esfaqueado ao tentar se defender os bandidos, de acordo com a assessoria. O músico foi levado para um hospital da região e precisou levar seis pontos numa das mãos. Ele também teve ferimentos considerados "superficiais" nas costas.

"Rogerinho passa bem apesar do susto e já está se recuperando em casa", afirmou a assessoria, em nota enviada ao GLOBO. A agenda dos artistas não será afetada.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirmou que foi registrada, na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), "uma ocorrência de roubo majorado contra dois músicos de uma banda de samba que se apresentou no circuito Osmar".

De acordo com a polícia, uma das vítimas entrou em luta corporal com um suspeito e sofreu "escoriações causadas por um golpe de arma branca".

"O homem não realizou os exames de lesões corporais por estar em procedimento de embarque para outra cidade. A Delegacia de Proteção ao Turista apurará o caso", diz a nota.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o grupo durante o bloco em Salvador, horas antes do assalto.



Leia a nota da assessoria de imprensa do grupo, na íntegra:

O grupo Revelação passou por um susto na manhã deste domingo (11/02), por volta das 5h da manhã, após apresentação em um Bloco de Carnaval em Salvador. Os integrantes Mauro Jr. e Rogerinho foram abordados por criminosos que roubaram todos os seus pertences. Durante a ação, Rogerinho foi esfaqueado ao tentar se defender dos bandidos.

O músico foi atendido em um hospital local e levou seis pontos em uma das mãos, além de cortes superficiais nas costas. Rogerinho passa bem apesar do susto e já está se recuperando em casa.

Agradecemos o carinho e preocupação de todos e informamos que a agenda do grupo seguirá normalmente mesmo após o ocorrido.

Veja também

Saúde 'Emergência de dengue no Brasil é presságio de crise sanitária nas Américas', diz jornal dos EUA