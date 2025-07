A- A+

Balanço Intel compensa perda no lucro com receita acima da expectativa e guidance robusto; ação sobe 1% A empresa, contudo, perdeu US$ 0,10 de lucro por ação no segundo trimestre, em comparação com a estimativa de lucro de US$ 0,01 por ação, de acordo com a FactSet

No trimestre encerrado em junho, a Intel registrou uma receita de US$ 12,9 bilhões, acima das expectativas dos analistas de US$ 11,97 bilhões. A empresa, contudo, perdeu US$ 0,10 de lucro por ação no segundo trimestre, em comparação com a estimativa de lucro de US$ 0,01 por ação, de acordo com a FactSet.



O guidance foi robusto. A Intel previu uma receita de US$ 12,6 bilhões a US$ 13,6 bilhões para o trimestre atual, em comparação com a estimativa da FactSet de US$ 12,66 bilhões.

"Nosso desempenho operacional demonstra o progresso inicial que estamos fazendo para melhorar nossa execução e aumentar a eficiência", disse o CEO da empresa, Lip-Bu Tan. "Estamos focados no fortalecimento de nosso portfólio de produtos principais e em nosso roteiro de IA para melhor atender aos clientes".

A Intel também disse que concluiu a maioria das demissões para o plano que anunciou no último trimestre. A redução do número de funcionários totalizará cerca de 15% da força de trabalho. A companhia espera encerrar o ano com 75.000 funcionários por meio de uma combinação de cortes de empregos e atritos - abaixo dos 96.400 no final do segundo trimestre.

Às 17h24 (de Brasília), as ações da Intel subiam 1,10% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

