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Internacional Inteligência argentina lança concurso inédito para recrutar espiões O chamado público é voltado para argentinos com ensino médio e inclui avaliações e um curso na escola de inteligência

O serviço de inteligência argentino busca novos espiões por meio de um concurso público inédito, anunciado com cartazes que remetem à estética publicitária da década de 1960, nos quais um jovem, com uma coroa de louros e envolto na bandeira do país, aponta para o leitor, com o slogan: "Buscamos os melhores".

"Vivemos em um contexto internacional em constante mudança e conturbado. O mundo está em guerra. A disputa entre as potências pelo abastecimento de energia, minerais, alimentos, água e tecnologia coloca nosso país no centro do tabuleiro geopolítico", disse nesta terça-feira (03) o porta-voz da Presidência, Adrián Ravier.

O chamado público é voltado para argentinos com ensino médio e inclui avaliações e um curso na escola de inteligência, detalhou Ravier.

Alguns cartazes exibem um jovem musculoso, envolto na bandeira argentina, que aponta para quem passa, no estilo "Tio Sam" dos cartazes americanos de recrutamento militar do começo do século XX. Outros mostram a imagem de uma mulher realizando tarefas de escritório.

"Nossa posição no Atlântico Sul e nossa projeção em direção à Antártida nos conferem um valor estratégico. Temos o que o mundo precisa e devemos dispor da capacidade para protegê-lo", ressaltou Ravier, sem especificar o número de vagas disponíveis nem as condições de trabalho.

A convocação ocorre em um cenário de redução de empregos públicos durante o governo de Javier Milei. Desde dezembro de 2023, foram eliminados cerca de 81 mil postos de trabalho na administração pública nacional, o que representa aproximadamente 16% do quadro.

A Secretaria de Inteligência do Estado obteve em setembro um segundo aumento do seu orçamento, de cerca de 112 milhões de dólares (R$ 615 milhões), mais de dez vezes o valor de 2023.

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