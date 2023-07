A- A+

tecnologia Inteligência artificial cria "homem mais bonito" em 20 países; veja as fotos Imagens receberam elogios pela beleza dos rapazes, mas também causaram polêmica por supostamente reproduzirem um único padrão com ajustes para cada nacionalidade

Esses homens não existem de verdade. Mas, se existissem, seria os mais bonitos em seus países de origem. Com a ajuda da inteligência artifical, um usuário do Reddit gerou imagens dos rostos de rapazes que representariam o ápice da beleza em cada localidade.

Para isso, o homem usou a plataforma Midjourney, que levou em conta os traços e as características de cada etnia e nacionalidade para gerar 20 imagens de homens.

Na foto de destaque desta reportagem, estão os homens mais bonitos da Síria e de Uganda, por exemplo. Há também representações de países como Estados Unidos, República Dominicana, México, Islândia, República Centro-Africana, Grécia, entre outros.

Veja abaixo as fotos dos outros rapazes geradas a partir da inteligência artificial.

O trabalho do usuário viralizou no Reddit. Alguns internautas apontaram que os homens pareciam "personagens" da Disney. Outros apontaram que as imagens, de fato, representavam os traços de cada país.

No entanto, a postagem não ficou imune a críticas, em especial daqueles que viram um único padrão de beleza ser reproduzido, com poucos ajustes, para cada nacionalidade.

Veja também

Recife Corpo de homem é encontrado no Rio Capibaribe, no bairro da Torre; populares apontam para afogamento