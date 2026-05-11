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SAÚDE Inteligência artificial pode oferecer novas perspectivas para o tratamento do câncer de pâncreas Para especialistas, a IA surge como uma ferramenta extremamente promissora para o desenvolvimento de novos medicamentos

Silencioso, agressivo e frequentemente diagnosticado em estágios avançados, o câncer de pâncreas ainda figura entre os maiores desafios da medicina. Porém, avanços tecnológicos e científicos, especialmente com a inclusão da inteligência artificial (IA) começam a redesenhar um novo horizonte de perspectivas para a doença. Oferecendo não apenas mais precisão no diagnóstico, mas também novas possibilidades de tratamento e, sobretudo, esperança.

A dificuldade em combater o câncer de pâncreas começa pelo diagnóstico. Por isso, embora seja menos comum que outros tipos, quando o câncer acomete o pâncreas é considerado pela medicina um dos mais desafiadores e agressivos. Os principais fatores de risco incluem tabagismo, consumo excessivo de álcool e histórico familiar.

Em entrevista exclusiva para a reportagem da Folha de Pernambuco, durante o XI Congresso Internacional Oncologia D'Or - Onco in Rio, o oncologista Paulo Hoff, presidente de oncologia da Rede D’Or, explicou que a prevenção do câncer de pâncreas é algo complexo, pois não existe um sistema de rastreio para a detecção precoce.

“O câncer de pâncreas, infelizmente, normalmente é diagnosticado em estágios mais avançados, porque é muito silencioso e fica ‘escondidinho’. É difícil de ver. E, por ser diagnosticado mais avançado, é que, infelizmente, os resultados do tratamento não são tão bons, comparado a outros tumores em que a gente teve avanços muito significativos”, disse Hoff.

Além disso, o tratamento ainda enfrenta obstáculos complexos. Porém, para o oncologista, apesar das dificuldades, não é impossível e tem tido avanços significativos.

“É importante destacar que nem sempre ele é inoperável. Hoje, a combinação de cirurgia com quimioterapia combinada, em certos pacientes, leva a cura. Eu tenho pacientes que estão curados há mais de cinco anos. Infelizmente não é a maioria, mas não é uma doença sem esperança e nós acreditamos que no futuro isso seja mais comum”, ressaltou o especialista.

Paulo Hoff explicou porque, diferente da pancreatite, a remoção do órgão por completo não é capaz de “resolver o problema”.

“A célula do câncer de pâncreas, muitas vezes, não é sempre, aprende como sobreviver no organismo e a passar pela circulação, podendo ficar escondida aguardando o melhor momento para crescer em outro lugar, gerando a metástase. Outro ponto é que, quando você remove o tumor, existe o risco de células ficarem para trás. E aí, ao longo dos meses, elas podem se estabelecer em outro ponto,crescer e fazer metástase”, detalhou o médico.

O oncologista Paulo Hoff, presidente de oncologia da Rede D’Or. Foto: Gabriela Castello Buarque.

De acordo com o presidente da Oncologia D'Or, a parte cirúrgica tem evoluído bastante. Quando um tumor não é operável, já é possível usar a radiocirurgia ou a eletroporação, que são procedimentos menos invasivos e permitem o tratamento de lesões em locais difíceis para a cirurgia convencional.

“A radiocirurgia só tem cirurgia no nome, mas não é um procedimento cirúrgico. É um equipamento de radioterapia especial que permite fazer um ‘facho’ muito fininho e direcionado, dividindo a dose em vários campos e direções. Assim, é possível administrar uma dose alta, em um curto período de tempo, destruindo o tumor sem necessidade de cirurgia”, explicou Hoff.

Tumores localizados, mas inoperáveis, porque estão envolvendo vasos sanguíneos ou pela posição, muitas vezes podem ser tratados com eletropuração. “Coloca-se algumas agulhas ao redor do tumor, passando uma carga de eletricidade muito grande, forçando a morte das células tumorais”.

No caso do câncer de pâncreas, um dos pontos centrais é que mais de 90% apresentam uma mutação em um gene chamado RAS. Durante muito tempo, essa molécula foi considerada “não drogável”, ou seja, não conseguia-se desenvolver medicamentos capazes de bloqueá-la.

“Isso mudou recentemente com o avanço da tecnologia e já existem algumas drogas que atuam em mutações específicas, como o RAS G12C, mas ainda não temos tratamentos para todas as variações. Por isso, há um grande interesse em desenvolver e testar novos inibidores de RAS, que podem representar um avanço significativo no controle da doença. Se conseguirmos bloquear a molécula responsável pela formação do tumor, aumentamos consideravelmente as chances de controlar o câncer”, pontuou Paulo.

Nesse contexto, a inteligência artificial surge como uma ferramenta extremamente promissora para o desenvolvimento de novos medicamentos. Tradicionalmente, o processo de criação de uma droga pode levar mais de 10 ou 15 anos e a IA pode ajudar a reduzir esse tempo.

“Ela permite que parte das etapas iniciais seja feita de forma virtual, sem necessidade imediata de testes em seres vivos. Por exemplo, é possível simular, em ambiente computacional, se uma molécula se encaixa corretamente no alvo desejado, testar várias opções digitalmente e selecionar as mais promissoras para desenvolvimento”.

A IA pode ajudar a estimar doses ideais e prever comportamentos das drogas antes mesmo dos testes clínicos. Porém, isso não elimina a necessidade dos estudos em humanos, mas torna o processo mais rápido e eficiente. Além disso, equipamentos de última geração, e com IA integrada, têm ampliado as possibilidades terapêuticas, especialmente em casos considerados inoperáveis.

Hoje a Rede D'or é a maior operadora de robôs cirúrgicos do Brasil, com dezenas de equipamentos nos mais diversos estados brasileiros, e a única instituição operando um CyberKnife, o equipamento de radiocirurgia mais sofisticado do mundo atualmente.

“Buscamos oferecer aos nossos pacientes o que há absolutamente de mais moderno e mais eficiente para o seu tratamento”, concluiu o presidente da Oncologia D’or.

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