EDUCAÇÃO Com 400 pesquisadores, Cesar School sedia maior conferência internacional de inteligência artificial É a primeira vez que evento sobre inteligência artificial acontece na América Latina. Uso da tecnologia frente ao mundo em transição é a pauta do encontro

A Cesar School vai reunir cerca de 400 pesquisadores, de todo o mundo, para realizar a 25ª International Conference on Artificial Intelligence in Education (Aied), que acontece de 8 a 12 de julho. Esta é a primeira vez que o encontro anual acontece em uma cidade da América Latina.

A conferência sobre inteligência artificial vai acontecer em dois lugares diferentes. Nos dias 8 e 12 de julho, a programação será realizada na sede da instituição, no bairro do Recife, no centro da capital pernambucana. Já de 9 a 11, o encontro acontece no Hotel Grand Mercure Recife, que fica em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Trazendo como tema “IA na Educação para um Mundo em Transição”, a Aied se propõe a discutir o alinhamento das tecnologias de inteligência artificial com práticas pedagógicas, políticas educacionais e como ferramenta para uma aprendizagem fluida e equitativa.

As vagas presenciais da conferência já se esgotaram, mas ainda restam as oportunidades de participação on-line. Clique aqui para se inscrever.

A expectativa da instituição é que as discussões avancem como um propulsor para moldar a prática pedagógica, políticas educacionais e regulamentações, ampliando o uso de inteligência artificial com metodologia educacional para todas as áreas, especialmente frente a um mundo em constante mudança.

Segundo o pesquisador do Cesar School, Rafael Ferreira Mello, a conferência é um marco para a ciência nacional, porque dá respaldo às instituições e aos pesquisadores brasileiros, incentivando um debate vital para o Brasil.

“Num momento em que se discute a regulação da inteligência artificial no País, é mais do que necessário explorar, com base em dados científicos, como essa tecnologia pode transformar a educação, pilar essencial para o desenvolvimento socioeconômico”, argumenta ele.

O CEO do Cesar School, Eduardo Peixoto, acredita que a educação cria oportunidades e desenvolve competências importantes, como o pensamento crítico e a empatia.

"[Elas] devem ser privilegiadas em contraponto à transferência de conhecimento. Estamos honrados em sediar essa conferência tão relevante aqui no Recife, que é um polo inovador e com enorme potencial”, diz.

Speakers

Entre os convidados da programação da Aied 24, está Blaženka Divjak, que é ex-ministra da Educação e Ciência da Croácia. Ela vai falar sobre a era da IA pós-pandemia. Essa discussão integra a Agenda 2030 para a Educação e está alinhada com o Consenso de Pequim sobre Inteligência Artificial e Educação, publicado em 2019 pela UNESCO, que propõe a integração da tecnologia no ensino para enfrentar os desafios de aprendizagem, com conselhos e recomendações.

Outro destaque é Peter Clark, diretor de Pesquisa e fundador do Allen Institute for AI (AI2). Ele vai tratar dos grandes modelos de linguagem (LLMs), que mudaram significativamente o cenário da educação.



Também estará presente Seiji Isotani, professor visitante de educação na Harvard Graduate School of Education e professor de ciência da computação e tecnologia de aprendizagem na Universidade de São Paulo, Brasil, e vai abordar IA em Educação e Políticas Públicas: Um caso do Brasil.

O Comitê Brasileiro de organização da Aied 2024 é formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), além da Cesar School.

Referência e importância do Cesar School

Sendo o mais completo centro de inovação e conhecimento do Brasil, o Cesar School é referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas de alta complexidade, com impacto para toda a sociedade.

Atua, há quase 30 anos, integrando pesquisa, aceleração de negócios e tecnologia para elevar organizações a um novo patamar de competitividade, além de educação, por meio da CESAR School.

Sediado no Recife, no coração do Porto Digital, um dos principais parques tecnológicos da América Latina, entregou mais de 100 projetos por ano em parceria com grandes empresas globais, formou mais de 9 mil pessoas, e impulsionou, nos últimos dois anos, mais de 700 startups, contando, hoje, com mais de 1.100 colaboradores e expandiu os negócios para a Europa, com sede em Aveiro, Portugal, e Flórida, EUA.



