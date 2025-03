A- A+

SAÚDE Inteligência das crianças vem do pai ou da mãe? Ciência responde Relação entre pais e herança da capacidade intelectual se deve à ativação de genes associados ao cromossomo X

Fatores genéticos têm um grande impacto nas características das crianças. Essa relação é evidente não apenas em aspectos como sua aparência física ou seu caráter, mas também em elementos como seu desenvolvimento intelectual. Você provavelmente já ouviu alguém dizer a você ou a um membro da família: "Você é tão inteligente quanto sua mãe" ou "Você herdou a inteligência do seu pai", mas você já se perguntou se isso poderia ser verdade?

Essa pergunta tem uma resposta baseada em estudos científicos. E, pelo que se sabe, a característica não é aleatória, mas há um genitor mais influente em seu desenvolvimento. De acordo com uma pesquisa usando testes em animais publicada no blog de psicologia "Psychology Spot" e citada pelo The Independent, a inteligência das crianças é, em grande parte, herdada de suas mães.





O experimento foi realizado em camundongos cuja composição genética foi modificada a partir do pai e da mãe. Os resultados mostraram que roedores com maior quantidade de DNA materno tinham cérebros maiores e corpos menores, enquanto que se os genes eram mais paternos, ocorria o oposto.

Por que é a mãe que transmite inteligência?

Segundo o estudo, a relação entre os pais e a herança da capacidade intelectual se deve à ativação de genes associados ao cromossomo X, que é sabidamente contribuído pelo sexo feminino. Como as mulheres têm um cromossomo X duplo, ou seja, XX, e os homens têm apenas um, ou seja, XY, é mais provável que os filhos herdem a inteligência da mãe, pois enquanto os homens têm apenas uma chance de transmiti-la, as mulheres têm duas.

As descobertas dos pesquisadores indicam que, se o pai transmite o gene da inteligência, ele é automaticamente desativado, pois esses são "genes condicionados". Se vierem da mãe, eles são ativados e cumprem sua função normal na capacidade cerebral.

Quais genes o pai pode contribuir?

O instinto de sobrevivência, o instinto alimentar, a agressividade e a área do cérebro responsável pelas emoções são alguns dos genes paternos que podem ser ativados nos filhos e cumprir suas funções básicas. Isso mostra que atividades mais complexas, como o desenvolvimento da linguagem e a capacidade de raciocínio, podem ser mais influenciadas pelos genes que a mãe transmite à criança.

Para levar em conta

Embora existam evidências científicas, é importante mencionar que cada criança pode experimentar mudanças ou alterações em seu processo de aprendizagem, dependendo do contexto em que cresce e se desenvolve.

Para especialistas, a estimulação precoce, a educação escolar e o ambiente em que a criança passa a maior parte do tempo podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento cognitivo.

