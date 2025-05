Inteligência dos EUA rejeita teoria de Trump sobre venezuelanos deportados

A- A+

As agências de inteligência dos Estados Unidos rejeitaram uma teoria usada pelo presidente estadunidense, Donald Trump, para justificar a deportação de mais de 200 venezuelanos para um presídio em El Salvador, segundo um memorando divulgado na segunda-feira (5).

O memorando do Conselho Nacional de Inteligência, datado de 7 de abril, mostra que as agências de inteligência dos EUA não acreditam nas alegações de Trump de que a gangue criminosa Tren de Aragua (TDA) está ligada ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.



Trump usou uma controversa lei de guerra — a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 (AEA) — para deportar pessoas que alegou serem membros da TDA.

"Embora o ambiente permissivo da Venezuela permita que a TDA opere, o regime de Maduro provavelmente não tem uma política de cooperação com a TDA e não está direcionando seus movimentos ou operações nos Estados Unidos", afirma o memorando.

Após a divulgação do relatório, o Departamento de Justiça anunciou uma "investigação criminal relacionada ao vazamento direcionado de informações de inteligência imprecisas, mas confidenciais, da comunidade de inteligência sobre o Tren de Aragua (TDA)".

