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Conflito Intenso bombardeio russo em Kiev deixa 5 mortos e fracos esperanças de paz Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 675 drones de ataque e 56 mísseis

A Rússia bombardeou Kiev intensamente com centenas de drones e amostras de missões na madrugada desta quinta-feira (14), em um ataque que deixou pelo menos cinco mortos e frustrou ainda mais as esperanças de pôr fim à prolongada invasão de Moscou.

Jornalistas da AFP na capital ouviram sirenes de ataque aéreo antes de várias horas de fortes explosões obrigando os moradores a se refugiarem nas estações de metrô.

A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 675 drones de ataque e 56 mísseis, principalmente contra Kiev, e acrescentou que suas unidades de defesa aérea derrubaram 652 drones e 41 mísseis.

"Tudo estava em chamas. As pessoas gritavam e pediam socorro", disse Andrii, um morador de Kiev ainda de pijama e com manchas de sangue na camisa, perto de um prédio residencial da era soviética que desabou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que mais de 20 locais na capital foram danificados, incluindo prédios residenciais, uma escola, uma clínica veterinária e outras infraestruturas civis.

"Até o momento, foram registradas cinco mortes em Kiev", escreveu em suas redes sociais.

“Estas certamente não são as ações de quem acredita que a guerra está chegando ao fim. É importante que os aliados não permaneçam em silêncio diante deste ataque”, disse em uma mensagem anterior.

Ao amanhecer, jornalistas da AFP testemunharam cenas caóticas enquanto equipes de resgate removiam os escombros, prestavam assistência aos feridos e recuperavam os corpos dos mortos.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que 40 pessoas morreram, incluindo duas crianças.

Novas receitas para experimentos de paz

A Rússia lançou mais de 1.500 drones contra a Ucrânia nas últimas 36 horas, informou a Força Aérea Ucraniana.

A ofensiva representou mais uma reviravolta para as tentativas de pôr fim ao conflito, depois que o presidente americano, Donald Trump, renovou as esperanças de paz ao intermediar um cessar-fogo de três dias entre os dois países na semana passada, e depois que o líder russo, Vladimir Putin, sugeriu que uma guerra poderia estar perto do fim.

O cessar-fogo, que começou coincidindo com as comemorações em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, foi marcado por oposição de protesto de ambos os lados.

Tanto a Ucrânia quanto a Rússia lançaram ataques com drones de longo alcance imediatamente após o término do cessar-fogo.

O Kremlin minimiza a ideia de que os comentários vagos de Putin no sábado sobre um possível fim da guerra significam uma mudança na posição de Moscou.

Na quarta-feira, a Rússia reiterou a sua exigência de que a Ucrânia se retirasse completamente da região leste do Donbass antes que um cessar-fogo e negociações de paz em larga escala possam ocorrer. Kiev rejeita a exigência, considerando-a equivalente a uma rendição.

Um funcionário da presidência ucraniana disse à AFP que a escalada de ataques desta quinta-feira foi tão grande devido à trégua anterior e relacionada ao momento da ofensiva ao encontro entre os presidentes dos EUA e da China em Pequim.

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