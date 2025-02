A- A+

Saúde Intercâmbio: médicos angolanos vão atuar no Imip O objetivo da iniciativa é a troca de conhecimentos e de expertises com as profissionais de saúde da instituição angolana, que já mantém uma parceria com o hospital pernambucano

O Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip) recebeu oito profissionais de saúde do Hospital Divina Providência de Luanda, na Angola, para um estágio formativo com duração de três meses no complexo hospitalar, onde irão atuar em diversas áreas.

Com o objetivo de conhecer a realidade da saúde do Nordeste do Brasil e trocar experiências, eles atuarão nas áreas de Farmácia, Laboratório, Clínica Médica, Pediatria com foco em Neurologia e Reabilitação Infantil, Pediatria com foco em Infectologia Infantil, Multiprofissional em Reabilitação e Ginecologia com foco em Patologia Cervical.

“Fomos muito impactadas por tudo o que conhecemos do hospital. Acredito que vindo aqui ao Imip acompanhar tudo de perto dará um significado ainda maior ao nosso trabalho quando voltarmos ao nosso país”, disse a intercambista e médica clínica, Jersia Solange. A psicóloga angolana, Sara Odeth, está muito animada com a oportunidade de conhecer a experiência do IMIP. “Estamos aqui para aprender e melhor servir, porque nosso propósito é esse. Cada profissão de saúde tem essa meta”.

O objetivo da iniciativa é a troca de conhecimentos e de expertises com as profissionais de saúde da instituição angolana, que já mantém uma parceria duradoura com o hospital pernambucano, através da Assessoria de Cooperação Internacional do IMIP e da intermediação e apoio da Ordem da Divina Providência e do Hospital Don Calabria Sacro Cuore de Verona, na Itália.

O Hospital Divina Providência de Luanda foi fundado em 1994 e tornou-se uma rede de saúde essencial para mais de 2 milhões de pessoas em Angola. O Imip já realiza atividades de cooperação no local há muitos anos, compartilhando conhecimento e contribuindo nas áreas de ensino, assistência e gestão hospitalar. Agora, são os profissionais angolanos que vêm até Pernambuco para viver e aprender com a rotina do Instituto.

