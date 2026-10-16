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Educação Intercambistas do Programa Ganhe o Mundo embarcam para o Reino Unido Alunos são os primeiros contemplados do Programa em 2026

Estudantes da Rede Estadual de Ensino embarcaram, nesta sexta-feira (16), para o Reino Unido na primeira etapa do Programa Ganhe o Mundo em 2026.

Ao longo de 18 semanas, cinquenta alunos viverão uma imersão na cultura local, onde poderão aprimorar um novo idioma e absorver práticas acadêmicas internacionais.

Tales Gabriel, da Escola Técnica Estadual (ETE) Porto Digital, no Recife, integra o grupo que embarcou nesta sexta.

Para o jovem, participar do programa é a realização de um sonho cultivado ao lado do pai, que foi ex-professor da rede estadual, e faleceu há dois anos.

"A gente já fica impactado pelo peso que o programa traz. Meu pai era professor do estado e tinha o sonho e a expectativa de me ver viajando. Infelizmente o perdi há dois anos, mas trago ele na memória e sei o quanto ele e minha mãe lutaram para que eu estivesse aqui realizando esse sonho. Para mim, o Programa Ganhe o Mundo é honrar quem veio antes de nós e quem cuida da gente. É muito mais do que um curso de inglês ou um intercâmbio. É mudança de vida e crescimento", afirmou Tales.



Já a estudante Lara Beatriz, do município de Salgueiro, no Sertão do estado, vivenciará o intercâmbio na cidade de Falfirk, na Escócia. A jovem, que é estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem), iniciou as pesquisas sobre o local em que vai permanecer.



"Já fiz muitas pesquisas da cidade onde vou ficar e apesar de ser uma cidade pequena, é um local com uma cultura muito forte e muitos pontos turísticos. Estou realmente bem ansiosa para poder vivenciar tudo isso de perto e desfrutar de cada momento desta oportunidade”, declarou.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o Programa disponibilizou, em 2026, duas mil vagas para intercâmbios em diferentes destinos, incluindo Reino Unido, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Argentina.

A pasta informou que a iniciativa busca ampliar o acesso dos estudantes pernambucanos a experiências internacionais, contribuindo para a formação acadêmica e o desenvolvimento pessoal visando o futuro.

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