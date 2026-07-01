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Intercâmbio intercambistas embarcam na terceira edição do Recife no Mundo Prefeitura envia 100 estudantes e dez professores da Rede Municipal de Ensino para o Canadá, Estados Unidos e Inglaterra

Do Recife para o mundo. Um grupo de 110 intercambistas se prepara para uma experiência de formação internacional por meio do programa Recife no Mundo. Nesta quarta-feira (1º), o primeiro grupo, formado por 25 estudantes, partiu para Toronto, no Canadá. Com 100 alunos e 10 professores, a iniciativa leva os participantes a uma imersão na língua inglesa, além de vivências acadêmicas e culturais.

“O programa Recife no Mundo permite aos estudantes da Rede Municipal estudar fora do Brasil e ter essa experiência. O mérito é desses jovens, que estudaram para participar desse programa, que é pioneiro e inovador”, ressaltou o prefeito Victor Marques, que esteve presente na partida dos alunos.

Representando 42 escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife, os alunos terão acesso a instituições de ensino de referência internacional. A novidade é que, pela primeira vez, professores da rede foram contemplados com intercâmbio voltado à formação continuada na Inglaterra.

“A minha expectativa é muito alta. Estou muito feliz por ter sido selecionada e espero que seja uma viagem incrível, tanto pelos estudos quanto pelos passeios”, contou Lara Laís, 14 anos, estudante da Escola Municipal Luís Vaz de Camões, localizada no bairro do IPSEP, uma das contempladas pelo programa.

A edição de 2026 do Recife no Mundo leva 25 estudantes ao Canadá, 25 aos Estados Unidos, 50 à Inglaterra, além de dez professores para formação no Reino Unido.

Estudando fora

Os estudantes que seguem para o Canadá vão estudar na University of St. Michael's College, vinculada à University of Toronto. Os participantes que viajarão aos Estados Unidos terão aulas na Iona University, em New Rochelle. Já os estudantes com destino à Inglaterra irão frequentar a University College London, renomada universidade britânica.

Para o corpo docente, a primeira parada será no Cheshire College – South & West, em Crewe. Ainda na terra do rei, os professores participarão de atividades na Liverpool International Language Academy.

Novos embarques

Marcado para esta quinta-feira (2), às 22h, o segundo grupo, com 25 estudantes, decola para New Rochelle, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. No sábado (4), será a vez de outro grupo de 39 intercambistas embarcar para Londres.

No domingo (5), acontecem os dois últimos embarques de 2026 com destino ao Reino Unido: dez professores rumo a Crewe, às 8h, e 11 estudantes com destino a Londres, às 18h.

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