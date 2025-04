Interdição da BR-101 para remoção de passarela no Ibura altera itinerários de ônibus; saiba mais

A- A+

A BR-101 será interditada, nos dois sentidos, no trecho localizado no bairro do Ibura, no Recife, para a remoção de uma antiga passarela. A intervenção acontecerá nos dias 30 de abril e 1º de maio de 2025, das 0h às 6h.

Por conta da obra, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) montou um esquema especial para minimizar os impactos na circulação dos ônibus que trafegam pela área.

Durante o período da interdição, o tráfego será desviado na Avenida Dois Rios, com pontos distintos de acesso para cada sentido da rodovia.

No sentido Recife/Jaboatão, o desvio será na interseção da BR-101 com a Av. Dois Rios. Já no sentido Jaboatão/Recife, o fluxo será desviado no retorno próximo à interseção com a Av. Expedicionário Francisco Vitoriano, nas imediações do acesso às comunidades UR-05, UR-06 e UR-11.

Confira as linhas afetadas:

A linha 146 – UR-11 (Bacurau) terá seu itinerário alterado em ambos os sentidos, deixando de circular por um trecho de 1,5 km da BR-101. O novo trajeto será feito pela ladeira da COHAB e pelo bairro UR-01.

Já a linha 216 – TI Barro / TI Cajueiro Seco poderá ter alterações pontuais nas viagens realizadas no início e/ou fim da operação, com desvio pelo Jordão Baixo.

Outras cinco linhas também poderão ter seus itinerários modificados, se necessário, durante o período das obras. Nestes casos, o percurso será redirecionado pela ladeira da COHAB e bairro UR-01:

135 – UR-10 / TI Tancredo Neves;

136 – UR-05 / TI Tancredo Neves;

138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves (nas viagens via UR-04, o itinerário já passa pelo desvio);

143 – UR-06 / TI Tancredo Neves (sentido UR-06/TI Tancredo Neves já opera normalmente pelo desvio);

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita).

