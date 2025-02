Interdição da Ponte Duarte Coelho altera itinerários de ônibus no Recife a partir de sábado (22)

A- A+

A interdição temporária da Ponte Duarte Coelho para a montagem da estrutura do Galo da Madrugada irá modificar o itinerário de diversas linhas de ônibus no Centro do Recife.

A mudança ocorre a partir das 11h deste sábado (22), afetando 76 linhas convencionais, quatro linhas de BRT e 40 linhas do serviço Bacurau, segundo o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Com o bloqueio da ponte, 36 pontos de embarque e desembarque serão alterados para atender os passageiros das linhas que sofrerão mudanças.



O CTM recomenda que os usuários que desembarcarem no Centro façam o retorno pelo mesmo ponto onde desceram.



Confira como ficam as linhas de ônibus:

Para minimizar os impactos da alteração, equipes de divulgação estarão no bairro do Recife entre segunda-feira (24) e quinta-feira (27), das 6h às 18h, e na sexta-feira (28), das 6h às 12h.

Essas equipes distribuirão folhetos informativos contendo as informações de mudanças de embarque e desembarque, além de orientar os usuários do transporte público.

Mais informações sobre as alterações no transporte público durante o período do carnaval podem ser acessadas no site www.granderecife.pe.gov.br.

O CTM também disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 081 0158 e pelo WhatsApp (81) 99488-3999, das 6h às 18h. Nos dias 4 e 6 de março, devido ao feriado, o serviço não estará em funcionamento.

