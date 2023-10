Interdição total da Ponte Giratória causa engarrafamento na área central do Recife

A- A+

A interdição total da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, tem provocado engarrafamento nos bairros de São José e do Recife, região central da capital pernambucana Os dois sentidos da estrutura foram fechados nessa quarta-feira (25), para uma obra de requalificação.



Quem precisa passar pelo Cais de Santa Rita enfrenta dificuldades no trânsito. A ponte liga os bairros de São José ao do Recife, conectando a avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita.



As obras começaram em 2022 e contam com investimento inicial de R$ 9,4 milhões.

Interdição da Ponte Giratória para obras. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Mesmo com os transtornos, condutores que trafegam pelo local dizem que as obras são necessárias para a segurança de quem passa pela ponte todos os dias, como é o caso do motorista de aplicativo Márcio Roberto. “Está complicado o trânsito, mas é preciso fazer esse conserto nessa ponte por margem de segurança, para proteção da gente mesmo. Futuramente. vai melhorar”, opinou ele que se dirigia à Avenida Dantas Barreto na manhã desta quinta-feira (26).

Para Moisés dos anjos, empreendedor precisava chegar no Shopping Paço Alfândega, o segredo para chegar ao destino dentro do horário planejado com essa intervenção é sair de casa bem mais cedo que o habitual.

“Se está assim, a gente tem que se conformar mesmo. Infelizmente, tem que sair um pouco mais cedo, dá pra tentar chegar no horário. Eu marquei para chegar [ao shopping] às 11h. Mas eu me antecipei e vou chegar às 10h. A população tem que entender que é preciso se adaptar e ser prudente no trânsito”, finalizou.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os condutores que vêm da Zona Sul deverão transitar pela avenida Mariz e Barros. Já os que circulam pelo Centro devem seguir pela Ponte Maurício de Nassau.

De acordo com Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), nesta nova fase, serão realizadas novas inspeções e aberturas na área superior do tabuleiro da laje, para averiguar problemas na estrutura a partir de testes e ensaios mais específicos e detalhados.

