CARNAVAL 2024 Interior de Pernambuco ferve com muito frevo, blocos, troças e brincadeiras de Carnaval; confira Folha de Pernambuco preparou um apanhado especial com as principais atrações da folia de Momo no Estado

Muito além da capital Recife, o restante de Pernambuco já aguarda ansiosamente para poder curtir o Carnaval deste ano. Os muncicípios já se preparam para receber atrações diversas. Fazem parte manifestações culturais de cada região, como os Caiporas, de Pesqueira, e os Papangus, de Bezerros, ambas no Agreste. Cidades como Triunfo, no Sertão do Estado, além de Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, reservam uma lista recheada de blocos, troças e clubes de frevo.

O Carnaval começa a ser comemorado no Estado nesta quinta-feira (8) e segue até a terça-feira (13). Às vésperas da população cair na folia, a Folha de Pernambuco fez um apanhado com as principais atrações do Momo do interior do Estado.

Papangus de Bezerros

Papangu de Bezerros- Anderson Stevens/Folha de Pernambuco

Em Bezerros, município que fica a 104 km do Recife, o Carnaval é assunto sério. O Momo da cidade é conhecido nacionalmente, muito por conta da tradição cultural do Papangu. A manifestação começou no século XIX, com escravos que saíam às ruas pedindo angu de milho para os senhores de engenho, que faziam grandes festas que não permitiam a entrada de outras pessoas. À época, essa era uma forma de resposta e uma tentativa de pertencimento.

A partir dos anos 1990, no entanto, a tradição passou a ser adotada no Carnaval, e passou por diversas evoluções até chegar nas vestimentas vistas hoje em dia, com grandes ornamentos coloridos e brilhantes. As pessoas também saem mascaradas para manter o anonimato durante o Momo. A trtradição dos Papangus, que são Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. Na folia deste ano, como já é tradicional, será realizado o Concurso dos Papangus, com concentração na rua São Sebastião com destino à Praça Centenária, no centro do município, a partir das 9h.

Para além dos Papangus, no entanto, a programação da cidade segye diversificada. Nomes como Geraldinho Lins, Almir Rouche e Nena Queiroga são presenças confirmadas nos polos da festa do município.

Veja, abaixo, a programação completa do Carnaval de Bezerros.

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Sábado- 10/02/2024

16h - Folc Popular / Papanguarte

18h - Orquestra Cônego Alexandre Cavalcanti

20h - Márcio Dhuka

22h - Priscila Senna

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Domingo - 11/02/2024

10h - André Rio

12h - Henrique Barbosa

14h - Geraldinho Lins

16h - Grupo Revelação

18h - Lenine e Maestro Spok

20h - Ávine Vinny

22h - Excesso de Bagagem

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Gustavo Travassos

12h - Clara Sobral

14h - Almir Rouche

16h - Elba Ramalho

18h - Mari Fernandez

20h - Lady Falcão

22h - Marreta You Planeta

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Banda Som Brasil

12h - Mega Play

14h - Silvana Salazar

16h - Rodrigo Raposo

18h - Marcão Noventta

20h - Zé Vaqueiro

22h - Patusco

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Sábado- 10/02/2024

18h - Oficina Agreste Frevo

20h - Elifas Júnior

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Domingo - 11/02/2024

10h - Morganna Bernardo

12h - Bruninho Lima

14h - Benil

16h - Ciel Santos

18h - Nego Thor

20h - Anderson Alves

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Oficina Agreste Frevo

12h - Banda Pinguim

14h - Carlinhos Melo

16h - Nena Queiroga

18h - Jamile Oliveira

20h - Forró dos Bossas

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Orquestra Tupy

12h - Joãozinho do Acordeon

14h - Mazzamorra

16h - Banda Tipo 3

18h - Zé Barreto

20h - Bateria Cabulosa

Polo Mestre Lula Vassoureiro - Centenária - Domingo - 11/02/2024

09h - Concurso do Papangu

12h - Walter Lins

14h - Gerlane Lopes

16h - Michel Diniz

18h - Carlinhos Nova

20h - Wanessa Roger

Polo Mestre Lula Vassoureiro - Centenária - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - O Pelotão

12h - Luizinho Moreno

14h - Sertão Regado

16h - Mundo Livre S.A

18h - Amanda Leão

20h - Conde Só Brega

Polo Mestre Lula Vassoureiro - Centenária - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Concurso do Papangu Infantil

12h - Samara Costa

14h - Kaio Lima

16h - Retrodac

18h - Banda Labaredas

20h - Walmir Lima

Polo Zezé e Zezita - Forró do Papangu - Domingo - 11/02/2024

09h - Forró Galega

10h - Banda de Pífanos de Bezerros

12h - Trio Lampião a Gás

14h - Nildo e seu Regional

Polo Zezé e Zezita - Forró do Papangu - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Trio Chinelo de Palha

12h - Manoel da Concertina

14h - Dadal Forró de Três

Polo Zezé e Zezita - Forró do Papangu - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Cabila e Tamborete de Forró

12h - Trio Kabras da Peste

14h - Renilda Cardoso

Polo Ronaldo Souto Maior - São Sebastião - Domingo - 11/02/2024

10h - Orquestra Frevo e CIA

12h - Orquestra do Biu

14h - Oficina Agreste Frevo

16h - Orquestra Zenóbio Torres

17h - André Melo e Banda

Polo Ronaldo Souto Maior - São Sebastião - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Orquestra Frevart

12h - Orquestra do Raimundo

14h - Grupo Tô na Sua

16h - Fabio da GM e Vitinho Cabuloso

17h - Kelvis Duran

Polo Ronaldo Souto Maior - São Sebastião - Terça-feira - 13/02/2024

10h - Orquestra Frevo Serrano

12h - Orquestra Amigos do Frevo

14h - Grupo Nuwe

16h - Banda 100xtress

Polo Malvina Souto Maior - Espaço do Frevo - Domingo - 11/02/2024

09h - Orquestra Frevo no Pé

11h - Orquestra Frevart

13h - Orquestra Cabelo de Fogo

15h - Orquestra do Ronaldinho

Polo Malvina Souto Maior - Espaço do Frevo - Segunda-feira - 12/02/2024

09h - Orquestra Magnatas

11h - Charanga Papangu

13h - Orquestra Zenóbio Torres

15h - Orquestra Amigos do Frevo

Polo Malvina Souto Maior - Espaço do Frevo - Terça-feira- 13/02/2024

09h - Orquestra do Biu

11h - Orquestra Frevo Mais

13h - Orquestra Vassourinhas

15h - Orquestra Tupy

Concurso de Papangus

Domingo (11 de fevereiro)

Local: Cortejo da Rua São Sebastião rumo à Praça Centenária

Saída: 9h

Caiporas e tradição em Pesqueira

Carnaval de Pesqueira. - Foto: Reprodução/Internet

O município de Pesqueira, a 213,9 km do Recife celebra, em 2024, um Carnaval com foco na diversificação. A cidade é amplamente conhecida pela tradição dos Caiporas, que são pessoas que saem às ruas fantasiadas durante o período carnavalesco, com máscaras de estopa que cobrem toda a cabeça e parte do corpo. Como é de costume, as figuras saem em cortejo e arrastam a população como parte da brincadeira. Neste ano, o desfile acontece no domingo (11) e na terça-feira (13), com partida do bairro da Farroupilha, onde será feita a concentração, às 9h, até o QG do Frevo, onde fica o palco principal.

Caiporas. - Foto: Caio Santana/Assecom Pesqueira

Para além dos Caiporas, no entanto, neste ano, o Carnaval de Pesqueira traz atrações para públicos diferentes. Os shows do QG do Frevo devem receber nomes como Trio e Banda Asas da América, Raphaela Santos e Marcelo Falcão, entre esta quinta e a próxima terça-feira.

Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Pesqueira.

Quinta-feira (8)

Trio e Banda Asas da América

Sexta-feira (9 de fevereiro)

Dodô Pressão

Rubynho

Sábado (10 de fevereiro)

Lipe Lucena

Henry Freitas

Domingo (11 de fevereiro)

Márcio Dhuka

André Marreta

Segunda-feira (12 de fevereiro)

MC Elvis

Raphaela Santos

Terça-Feira (13 de fevereiro)

Saiddy Bamba

Marcelo Falcão

Marron Brasileiro

Cortejo dos Caiporas:

Domingo (11 de fevereiro)

Saída: 9h (Farroupilha, até o QG do Frevo)

Terça-feira (13 de fevereiro)

Saída: 13h (Farroupilha, até o QG do Frevo)

Com tradição dos Caretas, Triunfo aposta em shows

Caretas de Triunfo. - Foto: Verner Brenan/Ascom Triunfo

Em Triunfo, que fica a 405 km do Recife, o Carnaval também é tradição. Neste ano, a festa acontece desta sexta (9) até a quarta (14), conhecida como a Quarta-feira de Cinzas, com diversas atrações que variam entre blocos e shows de artistas.

O Momo da cidade é conhecido pelos Caretas, manifestação cultural que consiste no cortejo de figuras com roupas extravagantes e brilhantes pelas ruas do muncípio, sempre com um chicote nas mãos e uma máscara que cubra o rosto. A brincadeira, que surgiu em 1917, perdura até hoje e é símbolo da cidade. Neste ano, o Desfile dos Caretas acontece na segunda-feira (12), a partir das 16h, com saída do Centro Cultural Casa do Careta em cortejo pelas ruas do município.

Dentre as principais atrações deste ano, estão nomes como Raphaela Santos, Pagode Samba Vibe, Alcymar Monteiro e Grupo Revelação. As apresentações começam no sábado (10) e acontecem no Pátio de Eventos Maestro Madureira e no Distrito de Jericó.

Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Triunfo.



Polo Gastronômico

Sábado (10)

20h - Bloco do Zé Pereira e Vitalina

20h45 - Pagode Samba Vibe

22h30 - Meu e Seu

0h - Bloco O Cariri

Polo Pátio de Eventos Maestro Madureira

Domingo (11)

16h - Abertura com o Balé Popular de Triunfo

16h30 - Oesquestra Edição Extra

18h30 - Raphaela Santos

20h30 - Dj Léo Ventura

Segunda-feira (12)

17h - Encontro dos Caretas

18h - Orquestra de Frevo Isaías Lima

20h - Alcymar Monteiro

22h - Bruna Gonçalves na Folia

Terça-feira (13)

16h - Nana Cicleteira

17h30 - Grupo Revelação

19h30 - Cezinha Badallê

22h - Banda Vizzu

Polo Distrito de Jericó

Segunda-feira (12)

15h - Harmonia Frevo

16h30 - Feitiço de Menina

19h - Rafael Dono

21h - Meu e Seu

Desfile dos Caretas

Segunda-feira (12)

Saída: 16h (Centro Cultural Casa do Careta)

Encontro dos Bichos de Vitória de Santo Antão

O Carnaval de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata, a 46 km da capital pernambucana, tem como principal atração o tradicional Encontro dos Bichos. A manifestação consiste em desfiles de carros alegóricos de blocos, troças e clubes carnavalescos com animais como principais símbolos. De acordo com a gestão da cidade, cerca de 150 agremiações compõem o Momo deste ano, com espaço para maracatu e frevo.

Encontro dos Bichos. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória de Santo Antão

As festas de Vitória de Santo Antão acontecem entre esta quinta-feira (8) e a próxima quarta (14). Shows também integram a comemoração. Não há uma data específica para o Encontro dos Bichos, mas os blocos saem dia após dia pela cidade para encantar o público.

Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Vitória de Santo Antão.

Quinta-Feira (8 de fevereiro)

20h30 - Boi Gereba - Rua Horácio de Barros – Matriz

21h - Seu João – Trav. Cruz das Almas - Livramento

Sexta-Feira (9 de fevereiro)

10h - Rei Momo E Rainha do Carnaval – Centro

20h - Só Volto na Quinta – Praça Da Restauração – Livramento

20h - Clube de Fados Taboquinhas - Praça Prof. Juca - Matriz (Ao Lado Da Casa Dos Pobres)

20h - Sua Excelência O Frevo – Gamela De Ouro

20h – Bloco O Sapo – Beco do Sapo – Máio Bezerra

Sábado (10 de fevereiro)

13h30 - Clube Carnavalesco Étesão E Étesuda – Beco Do Dezinho

14h – Bloco Os Milionários – Praça 03 De Agosto

18h- Bloco As Poderosas – Praça do Fórum

19h – Bloco dos Irmãos – Praça do Fórum

20h30 - Os Cardeais da Vitória – Praça da Matriz

21h - As Caluas de Vitória – Praça da Vitória (Duque De Caxias)

20h30 - Bloco O Pereirinha – Espaço de Ouro

22h – Bloco Papa-Léguas - Livramento

Domingo (11 de fevereiro)

06h - Bebinho Andando - Rua Inácio De Brito – Livramento

07h - As Loucas Da Pitada – 3ª Trav. Professor Félix Paiva – Água Branca

09h - Boi Ventania - Rua Félix Paiva – Água Branca

10h - Boi Vitoriense – Trav. Bacharel Mário Castro - Jardim Ipiranga

10h - Bigode Do Gato - Rua Eurico Valois – Livramento

11h - Bloco Do Fera - Livramento

11h - Os Melequentos De Pirituba – Praça De Pirituba

11h - Trilhões De Felicidades – Rua 09 – Sítio Do Meio

11h - Locomotiva Sem Freio – Rua C – Redenção

11h – Bloco Da Bodega – Rua Eurico Valois – São Vicente De Paulo

11h - Aí Que Dor! – Rua 02 – Redenção

11h30 – Bloco 100 Noção – Clube Abanadores – O Leão – Matriz

12h - As Caluas De Pirituba – Rua Nunes Machado - Pirituba

12h – Bloco O Pinico - Rua I – Malvina (Redenção)

12h - Os Palhaços Em Folia – Rua N. S. Aparecida - Alto Do Amparo

12h - O Papelão Da Gaia – Galileia

12h - Os Vizinhos Da Rua 6 – Rua 6 - Alto Do Amparo

13h - Bode Do Caruá – Praça De Pirituba

13h - Alto Astral - Av. São José – Alto José Leal

13h – Boi Dela – Rua Melo Verçosa – Matriz

13h - O Peru Quer Beber – Lot. Conceição Ii

14h - Malheiros Em Folia – Rua 03 – Redenção

13h - Balaio De Urêia – Praça Santo Ivo – Mangueira

13h - Os Gonzaguinhas Em Folia - Rua Sanfona Do Povo - Lot. Luiz Gonzaga

13h - Os Problemáticos Da Caixa Das Almas – Bairro Universitário

14h - Os Engraxados – Av. Henrique De Holanda

15h - Coral Em Folia – Praça Da Restauração

15h30 - Clube Carnavalesco A Zebra - Rua Dr. José Rufino – Cajá

16h – Bloco A Girafa - Livramento

16h30 – Bloco Da Lulu - Av. Silva Jardim - Matriz

16h30 - A Grande Família – Av. Silva Jardim – Matriz

17h - O Pipoca Em Folia - Rua Prof. André Miranda – Alto Do Amparo

18h – Bloco As Poderosas – Praça Do Fórum

19h - Clube Carnavalesco Urso Preto - Rua Prof. André Miranda – Alto Do Amparo

19h – Bloco Dois Irmãos – Praça Do Fórum

19h – Clube Dos Motoristas – O Cisne – Cajá

20h – Clube Abanadores – O Leão – Praça Da Matriz

21h – Bloco O Coelho – Livramento

Segunda-Feira (12 de fevereiro)

09h - Boi Ventania - Rua Félix Paiva – Água Branca

11h - 13 Em Folia - Feira De Água Branca

11h - Os Pidões - Rua Santa Tereza - Alto José Leal

11h - Empurra, Mas Não Entra – Rua Padroeiro Santo Antão – Jardim Ipiranga

11h - Turma Do Lava Jato - Rua Dr. José Rufino – Cajá

11h – Bloco Acorda Corno - Livramento

11h - Os Pingunçinhos - Rua Guadalajara -Jardim Ipiranga

11h - Os Donzelões De Ladeira De Pedra - Sítio Boa Sorte - Ladeira De Pedra

12h - O Papelão Da Gaia – Galileia

12h - Se Não Lembro, Eu Não Fiz – Alto Da Ponte (Vila União)

13h30 - Movidos A Álcool - Rua Dr. José Rufino – Cajá

12h - Os Injetáveis – Sede Do Urso Branco – Mangueira

12h - Turma Da Esquina - Rua Dr. José Rufino – Cajá

12h - Turma Da Baixada – Rua Danilo Alves – Santana

13h - Quiosque Hc – Praça De Pirituba

13h - Tabaco Da Véia - Praça Da Restauração – Livramento

13h - Banho De Cheiro – Lot. Belo Horizonte - Lídia Queiroz

14h - As Cabulosas - Rua 02 – Redenção

14h - Os Engraxados – Av. Henrique De Holanda

15h - Mijo Dela - Clube Abanadores - O Leão – Matriz

15h – Sai Na Marra – Beco Da Pistola – Livramento

15h - Passistas Betão Alegria – Beco Da Pistola (Livramento)

15h - Clube Carnavalesco Praça Futebol Clube – Av. Silva Jardim – Matriz

15h - Jegue De Tróia - Beco Da Pistola (Livramento)

16h – Bloco A Girafa - Livramento

16h30 - As Cachorras – Praça Da Restauração - Livramento

17h - Os Badalados - Av. Lídia Queiroz - Lídia Queiroz

17h30 – Os Pé De Cana – Rua 15 De Novembro – Centro

18h – Bloco A Saia – Praça De Pirituba

18h - Maracatu Baque Virado Da Vitória – Av. Silva Jardim (Matriz)

18h30 - Bloco Pipoca – Rua Nunes Machado - Pirituba

19h- Clube Misto Urso Branco – Trav. Felipe Camarão - Mangueira

19h – Bloco Chico Reboque – Praça Do Fórum – Matriz

20h – Bloco Dos Irmãos – Praça Do Fórum – Matriz

21h – A Saudade - Livramento

Terça-Feira (13 de fevereiro)

09h - No Centro Da Folia – Av. Mariana Amália – Centro

09h - Boi Ventania - Rua Félix Paiva – Água Branca

09h - Me Dá Um Tikinho – Alto Do Reservatório

09h30 - As Virgens De Pirituba – Praça De Pirituba

09h30 - Os Donzelos De Pirituba – Praça De Pirituba

10h - Boi Vitoriense – Trav. Bacharel Mário Castro - Jardim Ipiranga

10h - Nathi Em Folia – Itamatamirim Park

11h – Bloco Marias E Lampiões – Praça Do Fórum

11h – Bloco Papa-Léguas - Livramento

11h - Dos Inteiras - Rua Henrique Serafim - Lídia Queiroz

12h - Bodega Da Véia – Pátio De Eventos Otoni Rodrigues

12h - 13 Amigos Em Folia – Campo Do 13

13h- Aí Que Gera - Rua São João Batista - Pirituba

13h - Os Ouzados – Rua São Francisco De Assis – Alto José Leal

13h – O Pistolão – Beco Da Pistola – Livramento

13h30 - O Moá – Beco Da Pistola – Livramento

14h - Baby Folia De Pirituba – Praça De Pirituba

15h - Pega O Pato – Rua Santa Helena – Ivete Lira

15h – Clube Meiota - Rua Amazonas – Dique

15h - Clube Carnavalesco O Galo Do Cajá - Rua Dr. José Rufino – Cajá

16h – Bloco A Girafa - Livramento

16h - Cajá Em Peso – Clube Dos Motoristas – O Cisne – Cajá

16h - Grupo Abolição Pe – Lagoa Redonda

14h – Bloco Dos Lisos – Rua Do Trabalho – Alto Do Amparo

16h – Bloco Frevo Criança – Praça Da Restauração – Livramento

19h - Chico Reboque – Praça Do Fórum – Matriz

19h – Clube Dos Motoristas – O Cisne – Cajá

20h – Clube Abanadores – O Leão – Praça Da Matriz

22h – Bloco Dois Irmãos - Praça Do Fórum – Matriz

22h – Bloco Feliz – Praça Pe. Félix Barreto - Livramento



Quarta-Feira de Cinzas (14 de fevereiro)

11h- Bacalhau Na Vara – Praça De Pirituba

12h - O Bacalhau Do Vaval – Rua Do Trabalho – Alto Do Amparo

12h – Bacalhau Gosto Gostoso – Praça Da Mangueira



Carnaval de Maracatus de Nazaré da Mata

Tradicionalmente conhecido por promover o Carnaval dos Maracatus, Nazaré da Mata, a 70,1 km do Recife, prepara, neste ano, uma festa diversificada. Além dos Encontros de Maracatus, que devem reunir agremiações de diversas cidades de Pernambuco, o investimento para 2024 também foi direcionado para os blocos. Os polos da cidade recebem muito frevo entre esta sexta-feira (9) até a próxima quarta-feira (14).

Maracatus são símbolo de Nazaré da Mata. - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

O Encontro de Maracatus Rurais da cidade reúne 38 grupos na segunda-feira (12), além de apresentações de um total de 100 agremiações pelas ruas da cidade durante todos os dias de Carnaval.

Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Nazaré da Mata.

Sexta-Feira (9 de fevereiro)

Polo Maracatu/Palco Principal

21h Pagode Renovação Do Samba

22h Vera Monas

23h Banda Brilhante

00h Banda Stevenys

Blocos

8:30 - Bloco Asprof 100% Professor, Concentração Praça Do Frevo

9h - Bloco ‘pó De Giz’, Saindo Da Creche São José Com Orquestra Capabodeemdireção a GRE.

10h - Bloco Farrapo Humano, Saindo Da Escola Dom Carlos Coelho Até a GRE

11h - Carnaval Dos Estudantes - Concentração Na Praça Do Juá Saídacomtrio Elétrico e Banda Excesso de Bagagem

18:30 - Bloco Vem Ficar Comigo – Concentração Loteamento Paraíso Percorrendoas Principais Ruas Da Cidade.

20h - Boi ‘cerâmica Maguary’ - Concentração em sua sede na Casa De Beiju.

20h - Bloco Das ‘virgens De Nazaré Concentração - Praça Dos Estudantes saída com Trio, Elétrico E Banda Mamelucos

Sábado (10 De Fevereiro)

Polo Maracatu/Palco Principal

21h - Silvan Silva E Banda

22h30 - Rr Eletrico

00h30 - Sai De Bamba

Blocos

9h - Bloco Inimigos Do Fim- Concentração Piscina Os Monteiros

14h30 - Bloco Os Lisos, Concentração Prof Américo Brandão ( Emfrente Afast), Saindo Com Paredão E Orquestra Pelas Principais Ruas.

16h - Bloco Braga Na Folia – Concentração Na Vila Na Rua José Hermírio De Moraes

18h - Bloco ‘aluno Cabeção’ Concentração No Loteamento Edite De Moraes coutinho na Sede Dos Ex Alunos, Com Orquestra Fabinho E Depois Saída Percorrendoas Principais Ruas Da Cidade.

20h - Bloco Da Saúde - Concentração No Sertãozinho ( Rufinos Bar) , Com Trioelétrico E Banda Overdose Percorrendo As Principais Ruas Das Cidades.

Domingo (11 De Fevereiro)

Polo Frevo - Praça Do Frevo

12h - Madson Eletrico

13h30- Fruto Proibido

15h30 - Orquestra Capa Bode

17h - Rafael Lagrimas

18h30 - Orquestra Revoltosa

20h30 - Jeniffer Souza

22h - Vera Monas

Polo Maracatu

Encontro De Maracatus De Diversos Municípios Do Estado

Palco Principal

21h - Bilu Dos Teclados

22h - Banda Stevenys

23h30 - Hit Do Posto

0h30 - Nanara Belo

Blocos

05h - Bloco Estrela Do Amanhecer Com Banda De Pau E Cordas [Concentraçãonachurrascaria Pôr Do Sol, Percorrendo As Principais Ruas Da Cidade].

08h - Folia Na Zona Rural – Frevo E Folia Na Comunidade Do Engenhocamarazal Com Orquestra De Frevo Fabinho

9h - Bloco Rural Estrelinha De Nazaré Da Mata, Saindo Da Alto Doparaíso, Percorrendo Até O Palco Principal. 9h Boi ‘cerâmica Maguary’ [Concentração Em Sua Sede Na Casa De Beiju].

9h - Bloco Formiga Lambendo Açúcar, Concentração Rua Siqueiracampos, 9h Bloco As Catraias Do Engenho Camarazal

10h - Bloco Turma Da Venda Em Folia Ano I. Concentração Na Ruafranciscolapenda Conhecida Como Rua Do Rio Em Frente Á Venda De Carloscomparedão E Orquestra De Frevo. 10h Bloco Do Cipó, Concentração Lot. Paraíso, Rua Candido Manoel Da Silva.

10h - O Bonde Tá Passando, Concentração Na Rua Da Feirinha Na Vila. 10h Bloco Naza Coral, Concentração Praça Escrava Ana Rosa No Bairrodojuácom Trio Eletrico, Junto Com Juá Em Folia Percorrendo As Principaisruas

10h - Bloco ‘juá Em Folia’[Concentração Na Praça Escrava Ana Rosa, Percorrendoas Principais Ruas Da Cidade]. Trio Eletrico E Banda Overdose

10h - Bloco Carlos Da Venda Na Folia, Concentração Na Rua Franciscolapenda( Rua Do Rio)

10h - Bloco Os Proibido, Concentração Na Piscina.

10h - Bloco Só Vai Quem Chupa , Concentração Na Praça Escrava Ana Rosa, Juá, Saindo Com Orquestra De Frevo.

11h - Amigos Da Zueira – Concentração Os Monteiros

11h - Bloco Sustenta O Sorriso, Concentração Pesque Pague Engenho Pedregulho Com Bandas, Rodrigo Rr Elétrico , Dj Bruno Cesar ( Atração Surpresa)Esaída Com Orquestra Capa Bode.

17h30 - Clube Carnavalesco ‘jacaré Em Folia’(Concentração No Bairro Do Sertãozinho Com Dj Delegado, Saindo Com Trio Elétrico E Bandabelezapura Percorrendo As Principais Ruas Da Cidade)

Segunda-Feira (12 De Fevereiro)

Polo Do Frevo

12h - Fruto Proibido

13h30 - Jeniffer Souza

15h - Madson Elétrico

16h - Revoltosa

18h - Capa Bode

20h - Rodrigo Bass

22h - Bilu Dos Teclados

Polo Maracatu/Palco Principal

8h às 17h - Apresentação Dos Grupos Do Encontro De Maracatus

Terça-Feira (13 De Fevereiro)

Polo Do Frevo

12h - Jeniffer Souza

13h - Rafael Lágrima

14h - Banda Owerdose

16h - Orquestra Capa Bode

18h - Orquestra Revoltosa

20h - Silvan Silva

22h - Orquestra Zezé Correia

Polo Maracatu

10h Às 2h - Desfile De Agremiações De Maracatu

Blocos

9h - Boi ‘cerâmica Maguary’ [Concentração Em Sua Sede Na Casa De Beiju].

10h - Os De Verdade Ano Iii Concentração No Ex –Aluno No Loteamento Jc Com Paredão

10h - Bloco ‘juá Em Folia’ Concentração [Praça Escrava Ana Rosa, Percorrendoas Principais Ruas Da Cidade]. Com Trio Eletrico E Banda Brilhante

10h -Bloco Caza Caza, Concentração Na Rua Bernardino Lira Ao Ladodaquadra, Por Trás Da Prefeitura Municipal, Com Saída Pelas Principais Ruas Acompanhado De Orquestra De Frevo Revoltosa E Paredão. 11h Bloco Os Cabecinha- Concentração Espaço Os Monteiros, Saídacomparedão Até A Praça Do Frevo.

11h - Bloco Da Enchente , Concentração No Bairro Costa Porto Comparedão.

17h - Clube Carnavalesco ‘jacaré Em Folia’, [Concentração No Bairro Do Sertãozinho Com Dj Delegado, Saindo Com Trio Eletrico E Banda Rodrigo Bass Pelas Principais Ruas Da Cidade].

Quarta-Feira (14 De Fevereiro)

10h - Bloco Do Rei Com Concentração Na Praça Do Frevo

15h - Bloco Alegria Sem Fim, Concentração Parque Dos Lanceiros E Saída Com Paredão.

