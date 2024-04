Internada após ataque de pitbull, Roseana Murray recebe carinho de Eliza Lucinda

A- A+

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, atacada por três cães da raça pitbull enquanto fazia uma caminhada na manhã de sexta-feira, perto da sua casa, em Saquarema, na Região dos Lagos, tem quadro de saúde estável neste domingo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Nas redes sociais, ela vem recebendo o carinho de diversos amigos próximos, como a atriz Elisa Lucinda, que, em uma publicação no Instagram, desejou rápida recuperação.

"Roseana Murray. Que se guarde bem este nome. A rainha da delicadeza poética e da prática amorosa da literatura [...] Nossa última conversa, minha e dela, foi sobre seu livro Diário da montanha, uma conversa linda. [...] Alguém conhece outra escritora nossa que receba, e com quitutes, alunos de escola pública na varanda de sua casa para ouvir histórias e sentir o encantamento que as palavras podem produzir?", relembrou Elisa.

A atriz contou que recebeu a notícia como um "filme de horror" e cobrou das autoridades o esclarecimento das circunstâncias do caso. Os donos dos três cachorros da raça pitbull foram identificados pela polícia.

"Meu coração está concentrado em vibrar forte na saúde e na resistência de minha amiga que, sempre foi muito amiga do Brasil que sonhamos e sua obra reluz no imaginário de muitos brasileiros crianças e adultos. Estejamos com ela em força e luz pra a resistência de sua saúde. Que receba boa ciência, amor e delicadeza. Aquela delicadeza que ela nunca deixou de nos oferecer", desejou a atriz.

No sábado, parentes da vítima disseram que ela estava lúcida, mas sedada, e que se recuperava das diversas cirurgias realizadas. Ela perdeu um braço e uma orelha.

— Minha mãe está estável. Sobreviveu ao ataque, passou por diversas cirurgias e no momento encontra-se sedada e muito bem cuidada por toda a equipe. Falamos com ela e ela nos ouviu. O cérebro está intacto, ela interagiu ligeiramente — disse um dos filhos, que preferiu não se identificar, na tarde de ontem.

Segundo ele, os cachorros que atacaram Roseane viviam em uma casa ao lado da residência da escritora, mas disse que ela nunca reclamou dos cães:

— Ela nunca teve problemas com eles, mas aparentemente outras pessoas já os haviam denunciado.

Logo após o incidente, a Roseana foi socorrida de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Na unidade de saúde ela recebeu avaliação de equipe médica multidisciplinar, incluindo neurocirurgião, cirurgião-geral, cirurgião bucomaxilo facial e ortopedista. Posteriormente, foi submetida a procedimentos cirúrgicos.

Presos

Segundo o delegado titular da 124ª DP (Saquarema), André Luiz Salvador, três pessoas foram presas, cada uma responsável por um dos animais. Ele relatou que o local onde os cachorros eram mantidos era insalubre e apertado. Por essa razão, a família foi presa em flagrante por maus-tratos aos animais. Davidson Ribeiro dos Santos, um dos envolvidos, também foi autuado por adulteração de identificação de veículo automotor, devido à descoberta de uma motocicleta com numeração raspada.

— Eles também vão responder por omissão na cautela de animais, já que os cachorros passaram pelo portão e atacaram a vítima, além do crime de lesão corporal culposa — afirmou o delegado.

Veja também

CÉU Eclipse solar total: veja o horário, onde e como observar o fenômeno raro