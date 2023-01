A- A+

Um rapaz de 27 anos que está inconsciente, internado em estado grave no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA), ganhou uma colação de grau especial dentro da unidade de saúde.

Geovane Ferreira da Silva cursou Ciências Biológicas na UFMA e estava internado com suspeita de encefalite necrotizante, uma inflamação do cérebro.

Em novembro de 2022, ele procurou uma Unidade de Pronto Atendimento do Maranhão após ter confusão mental e sentir formigamento nas pernas e pés. Na unidade de saúde, Geovane fez uma tomografia que indicou que ele estava com hemorragia cerebral. Um dia após realizar o exame, o universitário começou a perder os movimentos do corpo, e foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva, onde ficou 31 dias.

Desde então, Geovane se encontra inconsciente, não reage a estímulos, não se comunica e possui sequelas neurológicas. O rapaz, que morava a 302 km da capital maranhense, se mudou para São Luís em 2017 para realizar o sonho de iniciar uma formação superior.



Diante do quadro de saúde do rapaz, a UFMA decidiu realizar, nessa quarta-feira (11), a cerimônia de colação de grau em um auditório do Hospital Universitário, com a presença de amigos e professores da graduação.

A irmã de Geovane, Vera Lúcia, esteve no evento e leu o juramento do curso no lugar do irmão. Na ocasião, ela informou que o rapaz sonhava em se formar e atuar profissionalmente na área. O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais da unidade de saúde.

"Eu tenho mensagem que ele disse que eu tinha que dar um jeito de vir no dia da colação de grau. E eu falei que ia fazer o possível para estar aqui. O sonho dele era esse dia chegar, e a minha preocupação quando o Geovane ficou doente, depois que eu vi que era muito grave, era justamente esse momento não acontecer", afirmou Vera.



Ela e os demais familiares de Geovane residem em São Paulo e chegaram a fazer uma vaquinha virtual na busca por recursos para a transferência do jovem. Nessa quarta-feira (11), a Secretaria de Saúde do Maranhão disponibilizou uma UTI aérea que fez o translado até o Hospital Municipal Mário Covas, na cidade de Hortolandia, em São Paulo, onde o agora biólogo continuará o tratamento.

