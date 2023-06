A- A+

eua Internautas apontam "mão boba" de Joe Biden em abraço em Eva Longoria; confira vídeo Encontro com atriz ocorreu após exibição do filme 'Flaming hot', dirigido por ela

O abraço do presidente americano Joe Biden em Eva Longoria repercutiu nas redes sociais após uma “mão boba” dele ter sido percebida na ocasião. Ao cumprimentar a atriz nos jardins da Casa Branca, após a apresentação do filme "Flamin' Hot" ("Muito quente", em tradução livre), dirigido por ela, os dois se cumprimentaram, com o político passando a mão pelas costelas de Longoria, próximo aos seios.



NOT TONIGHT, PEDO JOE! Biden Goes for the Grope – But Eva Longoria’s Not Havin’ It pic.twitter.com/RedImNyixD — George Balloutine™ (@GBalloutine) June 16, 2023

A atriz, porém, logo puxa as mãos do presidente para frente, afastando também do corpo dele. Em seguida, ela, aparentemente constrangida com a situação, ergue os braços e parece entoar um “Sí, se puede” (“Sim, é possível”, em tradução livre) junto ao público.

“Flamin' Hot” conta a história do zelador mexicano-americano Richard Montanez, que convence seus chefes a adotarem seu plano para aumentar as vendas de um lanche.

“Quando penso no filme desta noite, penso em coragem. Muitos de vocês, seus ancestrais, deixaram para trás tudo o que sabiam, para começar uma nova vida nos Estados Unidos”, disse Biden sobre o filme.

