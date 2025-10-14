A- A+

APAGÃO Internautas reclamam da falta de energia durante a madrugada em diversos estados do país Usuários do X recorreram à rede social para reclamar da situação

Uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou apagões em diferentes estados do Brasil na madrugada desta terça-feira (14).

Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina relataram falta de energia que durou entre 30 minutos e uma hora, segundo concessionárias locais e publicações nas redes sociais.

Em Pernambuco, segundo a Neoenergia, 600 mil moradores de 60 municípios tiveram o fornecimento de energia interrompido por cerca de 40 minutos.

Apagão em Olinda. Abri o Twitter e pelo jeito, é no país todo pic.twitter.com/pSlnQYlqSn — Anizio Silva (@anizio) October 14, 2025

As pessoas recorreram às redes sociais para publicar relatos e reclamações do ocorrido. "O Brasil inteiro está sem luz", escreveu um. "Sem luz, com calor e sem internet", registrou outro. "A luz aqui onde eu moro acabou do nada, da última vez que aconteceu isso ficamos 3 dias sem", comentou uma usuária.

No Rio de Janeiro, a Light comunicou à TV Globo que cerca de 450 mil clientes foram afetados pela falha. Segundo a empresa, a interrupção ocorreu devido a um problema no SIN que acionou o Esquema Regional de Alívio de Carga, um mecanismo automático para evitar sobrecargas no sistema.

As regiões mais afetadas foram a Zona Norte, Zona Oeste e a Baixada Fluminense, onde o fornecimento foi restabelecido após aproximadamente 30 minutos.

No Amazonas, a Amazonas Energia confirmou que a queda de energia atingiu as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. O apagão teve duração de cerca de uma hora, e o serviço foi normalizado por volta de 00h25.

Em São Paulo, a Enel limitou-se a informar que a falha ocorreu em nível nacional, sem detalhar o número de consumidores afetados ou a duração exata da interrupção.

Outros estados, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina também registraram relatos de apagão, mas até o momento não há informações oficiais sobre o impacto em cada região.

Embora o fornecimento já tenha sido restabelecido, o motivo exato da interferência ainda não foi informado.

Veja também