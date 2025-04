Apagão massivo atinge Portugal e outros países da Europa

A- A+

Um apagão geral afeta moradores de Portugal e de outros países da Europa na manhã desta segunda-feira. A concessionária espanhola Red Elétrica confirmou a falha no país e a operadora de energia de Portugal afirma que o apagão atinge "toda a Península Ibérica", parte da França e Alemanha. Linhas telefônicas e semáforos foram afetados e, nos aeroportos, os embarques estão sendo feitos "à moda antiga" e o check-in de forma manual.

Em Portugal, há pessoas presas dentro de vagões de metrô e hospitais começam a enfrentar problemas com a ausência de energia. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ativou o plano de emergência, com uso de geradores para alimentar áreas como o bloco operatório e cuidados intensivos.

O jornal Diário de Notícias indica que o grupo que liga todos os fornecedores de energia em Portugal já reportou a situação ao Centro Nacional de Cibersegurança. O Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal fez um apelo para que os cidadãos usem os serviços apenas em caso de necessidade para evitar uma sobrecarga do sistema.





O Instituto Nacional de Segurança Cibernética (INCIBE) está investigando a situação para verificar a possibilidade de um ataque cibernético, embora ainda não tenha chegado a uma conclusão. Segundo o ministro da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, um ciberataque poderá ter sido a fonte do apagão europeu.

— Sei que abrange vários países da Europa - Portugal, Espanha, França e Alemanha e creio que também Marrocos. (...) Coisa em grande escala que, pela dimensão que tem, é compatível com um ciberataque. Mas é uma informação não confirmada — disse ele à "RTP". O governo português também criou um grupo de trabalho para acompanhar o apagão e aponta que o problema parece ter tido origem fora de Portugal.

A Polícia de Segurança Pública de Portugal aumentou o efetivo de agentes nas ruas para ajudar a solucionar o caos no trânsito da capital portuguesa. O porta-voz do órgão disse à Lusa que policias e bombeiros estão prestando apoio no metrô e em prédios onde moradores ficaram presos em elevadores.



Espanha e França afetados

Na Espanha, foram ativados planos de reposição do fornecimento de energia elétrica em colaboração com as empresas do setor. "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo mobilizados para solucionar o problema", declarou a empresa. No país, o blecaute afetou diversas cidades como Madri, Sevilha, Granada, Málaga e Cádiz.

Na capital espanhola, o jogo de tênis entre Dimitrov e Fearnely precisou ser paralisado porque uma câmera ficou parada em cima da quadra devido à falta de eletricidade. A partida estava no segundo set quando precisou ser paralisada.

Cidadãos de Andorra e de partes da França que fazem fronteira com a Espanha também relataram ter sido afetados pelo apagão. Outras interrupções foram relatadas até mesmo na Bélgica, de acordo com as informações mais recentes.

Veja também