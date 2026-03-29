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ORIENTE MÉDIO Bloqueio da internet deixa iranianos isolados em plena guerra A rede interna do Irã segue operando, mas acesso à internet global segue severamente restrito

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O bloqueio da internet no Irã após o início da guerra contra Israel e Estados Unidos mantém milhões de pessoas isoladas e em “estresse constante”.

“O bloqueio da internet no Irã já chega ao seu 30º dia e a imposição de censura a nível nacional entra na sua quinta semana, após 696 horas”, informou neste domingo (29), na rede social X, uma organização especializada em cibersegurança Netblocks.

No Irã, a rede interna segue operando e permite o funcionamento de plataformas locais de mensagens e sistemas bancários, mas o acesso à internet global é severamente restrito. Arshia, uma profissional de marketing de 37 anos, conta que “viver sem internet é muito difícil” e representa um “estresse constante”.

Os iranianos não têm outra escolha a muitos não podem depender de plataformas controladas pelo Estado ou de soluções caras para manter contato com seus entes queridos.

Mariam, uma trabalhadora do setor privado de 33 anos, contou que, nas primeiras semanas, “não teve contato com sua família” que vive em outra cidade, exceto por telefone.

"Agora uso um aplicativo de mensagens iraniano e posso realizar chamadas de vídeo", assinalou.

Jornalistas da AFP em Paris conseguem falar com iranianos no país utilizando aplicativos como WhatsApp e Telegram, nos breves momentos em que os contatos se conectam utilizando redes privadas virtuais (VPN).

Milad, um vendedor de 27 anos, tem família na Turquia e conta com poucos meios para manter o contato. "Tenho que telefonar, o que é muito caro", disse.

As restrições também limitam o acesso à informação, pois os usuários só têm acesso a plataformas e meios de comunicação locais, que oferecem uma visão invejada dos acontecimentos.

O Irã já impôs o bloqueio da internet em outros períodos de crise, como durante as manifestações do início deste ano, e a guerra de 12 dias contra Israel em junho do ano passado.

“Nosso maior temor atual é que não restabeleçamos o acesso à internet e que acabemos como a Coreia do Norte. É muito difícil manter a esperança”, afirmou Arshia.

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