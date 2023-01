A- A+

Urbanismo tático Mudança no trânsito da Ilha do Leite deve ampliar segurança para pedestres; área ganha Zona Azul

O entorno da praça Miguel de Cervantes, no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife, ganha, terça-feira (24), uma nova sinalização de urbanismo tático para ordenar o fluxo de veículos e melhorar a qualidade da travessia dos pedestres com novas opções e ampliação de calçadas com a sinalização.

O objetivo da intervenção, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), é aumentar a segurança viária, o conforto e o espaço para os pedestres. A área vai ter a sinalização requalificada após o recapeamento das vias.

O uso do urbanismo tático deve induzir os condutores à adequação de velocidade - no local, desde 2019, a velocidade máxima foi regulamentada para 30 km/h. A mudança fez o número de sinistros no trânsito ser reduzido em 75%, segundo a CTTU.

Também a partir de terça-feira, o entorno da área da praça Miguel de Cervantes e da rua Capitão José da Luz vai contar com estacionamento Zona Azul.

Ao todo, serão 88 vagas rotativas para garantir que mais pessoas utilizem o espaço público. Os condutores poderão permanecer por duas horas no local, podendo renovar o tíquete uma vez.

Pesquisa

De acordo com a CTTU, equipes técnicas realizaram pesquisa observacional no local e chegaram aos seguintes pontos:

- foram identificados caminhos realizados pelos pedestres que ainda não tinham travessia

- assim, as pessoas recorriam ao leito viário, o que causa o risco de sinistros de trânsito

- com isso, o projeto vai aumentar a oferta de travessias de acordo com a linha de desejo dos que estão a pé

A rotatória maior irá dar mais áreas para os pedestres e aumentar o raio de giro dos condutores motorizados e, dessa forma, induzir à redução de velocidade.

Outro benefício da implantação é a requalificação entre as rotas cicláveis Francisco Alves e José de Alencar, que era feita por ciclorrota (espaço compartilhado entre carros, motos e ciclistas, todos com velocidade a 30 km/h) e, agora, será com ciclofaixa (espaço demarcado na via com uso de tinta e tachões).

Simulação

Para realizar a implantação, a CTTU realizou operação de simulação com cones, além do diálogo com cidadãos que transitam no local. Segundo a CTTU, o projeto foi bem aceito pelas pessoas, especialmente as que transitam a pé na região, que são os mais frágeis no trânsito.

“Essa é uma área que reúne pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida e, ainda, crianças, porque a Ilha do Leite é um grande polo médico e concentra muitas áreas escolares. Queremos, agora, zerar o índice de sinistros com vítimas”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

