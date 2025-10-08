A- A+

BEBIDA ADULTERADA Intoxicação por metanol: quatro casos são descartados em Pernambuco Novo boletim da Secretaria de Saúde de Pernambuco aponta o total de 31 casos de intoxicação por metanol sob investigação

Dos casos investigados em Pernambuco sob suspeita de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, quatro foram descartados, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (8) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

De acordo com a pasta, os registros foram excluídos por não atenderem aos critérios de confirmação, que podem ocorrer de duas formas:

Diagnóstico laboratorial, quando há detecção e quantificação do metanol; ou

Diagnóstico presuntivo, quando a dosagem específica da substância não está disponível no sangue ou urina do paciente, mas há histórico clínico compatível.

Com as atualizações, Pernambuco totaliza 31 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Desses, dois pacientes são residentes de outros estados – São Paulo e Alagoas.

Situação no estado

Entre os 29 casos de moradores de Pernambuco, sete pacientes permanecem em acompanhamento em serviços de saúde. Outros 14 já receberam alta hospitalar – desses, cinco foram descartados nos municípios de Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Serrita.

Um caso registrado em Mirandiba também não atendeu aos critérios de intoxicação por metanol; o paciente segue internado por outras causas.

Mortes e evasões

Até o momento, quatro óbitos foram registrados: dois em Lajedo, um em João Alfredo e um em Paudalho – este último posteriormente descartado.

A SES-PE informou ainda que três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.





*Com informações da assessoria de Imprensa da SES-PE

