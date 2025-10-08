Qua, 08 de Outubro

BEBIDA ADULTERADA

Intoxicação por metanol: quatro casos são descartados em Pernambuco

Novo boletim da Secretaria de Saúde de Pernambuco aponta o total de 31 casos de intoxicação por metanol sob investigação

Pernambuco totaliza 31 casos suspeitos de intoxicação por metanol - Foto: Freepik

Dos casos investigados em Pernambuco sob suspeita de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, quatro foram descartados, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (8) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

De acordo com a pasta, os registros foram excluídos por não atenderem aos critérios de confirmação, que podem ocorrer de duas formas:

Com as atualizações, Pernambuco totaliza 31 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Desses, dois pacientes são residentes de outros estados – São Paulo e Alagoas.

Situação no estado
Entre os 29 casos de moradores de Pernambuco, sete pacientes permanecem em acompanhamento em serviços de saúde. Outros 14 já receberam alta hospitalar – desses, cinco foram descartados nos municípios de Carpina, Gravatá, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Serrita.

Um caso registrado em Mirandiba também não atendeu aos critérios de intoxicação por metanol; o paciente segue internado por outras causas.

Mortes e evasões
Até o momento, quatro óbitos foram registrados: dois em Lajedo, um em João Alfredo e um em Paudalho – este último posteriormente descartado.

A SES-PE informou ainda que três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.



*Com informações da assessoria de Imprensa da SES-PE

