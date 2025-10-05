A- A+

INVESTIGAÇÃO Intoxicação por metanol: Olinda realiza fiscalização de bebidas irregulares no Sítio Histórico Agentes da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária investigaram estabelecimentos em busca de produtos com irregularidades de registro, armazenamento ou ausência de nota fiscal

Como forma de prevenção contra os possíveis casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, a Secretaria de Saúde de Olinda realizou, neste domingo (5), a segunda etapa da fiscalização de bebidas irregulares nos bares e estabelecimentos comerciais do Sítio Histórico da cidade, região marcada pela presença de turistas e blocos carnavalescos.

A operação, que contou com apoio da Vigilância Sanitária, Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal, teve início no último sábado (4) com a fiscalização dos bares localizados na orla da cidade. Além da análise do material vendido, os agentes presentes também orientaram comerciantes sobre as medidas de segurança e de prevenção necessárias na hora de adquirir os produtos alcoólicos para a revenda nos estabelecimentos.

Secretaria Municipal de Saúde de Olinda fiscaliza comércio de bebidas destiladas. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

Nos casos de irregularidade, a equipe realizou o recolhimento das bebidas, que serão armazenadas e, em seguida, enviadas a um Centro de Testagem, ainda a ser definido pelo Governo do Estado. Segundo a diretora de Vigilância em Saúde de Olinda, Dejanine Araújo, as apreensões realizadas envolvem não só produtos com a suspeita de adulteração, mas também aqueles que não possuem nota fiscal nem registro no Cartilhão de Bebidas do Ministério da Agricultura (MAPA) ou apresentam prazo de validade vencido.

“Estamos entrando em todos os lugares: vendedores ambulantes, drinquerias, bares e restaurantes. O foco é nas bebidas que possam ter possíveis contaminações com o metanol para que esses lotes sejam localizados o mais rápido possível”, destacou a diretora.

Ainda de acordo com Dejanine Araújo, os primeiros lugares investigados pela fiscalização haviam sido denunciados de forma anônima pela população.

“Começamos a inspeção em lugares onde a própria população notou a presença de bebidas irregulares e denunciou. Mas, entendemos que todo comércio que faz a venda das bebidas alcoólicas pode estar sujeito ao risco. Por isso, intensificamos a busca”, relatou.



