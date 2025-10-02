A- A+

Notícias Intoxicação por metanol: os sete erros dos falsificadores; veja dicas de cartilha com alertas De tampa defeituosa a preços baixos demais: saiba como identificar indícios de falsificação em destilados e evitar riscos de intoxicação por metanol

Após as mortes suspeitas por intoxicação com metanol em bebidas adulteradas registradas em São Paulo e Pernambuco, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) lança amanhã, em parceria com a Secretaria estadual de Defesa do Consumidor, uma cartilha para orientar consumidores.



O guia reúne os sete erros mais comuns cometidos por falsificadores e destaca cuidados que vão da análise da tampa ao local de compra, além de recomendar o descarte correto das garrafas para evitar que embalagens sejam reutilizadas.

Veja os sete erros dos falsificadores:

Tampa

Desconfie de lacres imperfeitos, borrados ou com vazamentos. Destilados devem ter selo do IPI em papel-moeda no topo.

Nível do líquido

Compare garrafas do mesmo rótulo. O enchimento segue padrão. Detritos não são normais em destilados (exceto mistos e compostos).

Rótulo

Não deve ter erros de grafia. O design é de alta qualidade e precisa trazer registro no Ministério da Agricultura.

Garrafa

Embalagem em más condições, com arranhões ou sinais de reutilização, é sinal de alerta.

Preço

Promoções existem, mas valores muito abaixo da média podem indicar risco. Prefira vendedores de confiança.

Aparência

Bebidas ilegais costumam apresentar tampa amassada, cor desbotada ou líquido turvo.

Local de compra

Conheça a procedência e valorize fornecedores de boa reputação.

