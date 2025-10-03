A- A+

NOVOS CASOS Intoxicação por metanol: SES-PE confirma novo caso suspeito e sobe para oito o número de registros Novo caso suspeito foi notificado na tarde desta sexta-feira (3) no município de Cedro, no Sertão de Pernambuco

Sobe para oito o número oficial de casos investigados em Pernambuco por ingestão de metanol em bebidas falsificadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), o novo caso suspeito foi notificado na tarde desta sexta-feira (3) e se refere a uma uma paciente do sexo feminino, residente no município de Cedro, no Sertão de Pernambuco, que ingeriu aguardente de cana.

A paciente relatou visão turva, cefaleia, taquicardia, fotofobia, dor abdominal e náuseas.

Ainda pela manhã, a SES-PE já havia comunicado mais dois casos: uma paciente do sexo feminino, residente de São Paulo, mas que apresentou sintomas após a ingestão de Gin foi atendida em unidade de Ipojuca; e um paciente do sexo masculino, da cidade de Gravatá, que buscou atendimento em serviço de saúde de Caruaru.

Casos de intoxicação por metanol em Pernambuco confirmados pela SES-PE

Celso da Silva, de 43 anos, de Lajedo, com entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV), de Caruaru, e morreu no dia 9 do mesmo mês;

Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, morador de Lajedo, deu entrada no HMV no dia 4 de setembro e recebeu alta no dia 23 do mesmo mês, com sequela perda da visão;

Ronaldo de Lima Melo, de 30 anos, residente de João Alfredo, internado no dia 26 de setembro também HMV e com morte confirmada na terça-feira (30);

Uma mulher,de 35 anos, de nome ainda não divulgado, moradora de Olinda, que procurou atendimento médico em 29 de setembro, três dias após ter bebido vodca e apresentar sintomas com náuseas, episódios de vômito, dor de cabeça e visão turva. Ela apresentou evolução para sequelas oculares;

Uma mulher de 26 anos, de nome não divulgado, moradora de São Paulo, que está internada em Ipojuca;

Um homem de 30 anos, de nome não divulgado, que mora em Gravatá e está internado em uma unidade de saúde; [DESCARTADO PELA SES-PE APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA REPORTAGEM]

Uma mulher de 33 anos, também de nome não divulgado, que mora em Cedro.

Policia Civil

Um homem, identificado como Jonas da Silva Filho, de 25 anos. Ele deu entrada no hospital Municipal Maria da Penha no final de agosto, relatando dificuldades para enxergar, náuseas, pressão alta e taquicardia. Jonas morreu antes de ser transferido para o hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, onde os outros casos foram notificados.

A morte de Jonas da Silva Filho está sendo investigada pela polícia, mas ainda não é um dos casos considerados suspeitos pela SES-PE.

Atualização

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou, às 19h55 desta sexta-feira (3), o descarte de um dos casos que estavam sendo investigados para intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas alteradas por metanol.

O paciente é um homem, de 30 anos e nome não divulgado, morador de Gravatá. Segundo o órgão, os laudos dos exames realizados não forneceram alterações compatíveis com "intoxicação exógena", nome técnico para a ingestão de substâncias por meio de alimentos, bebidas, absorção pela pele ou inalação.

Atendimentos

A SES-PE frisa ainda que a porta de entrada na rede de saúde para pacientes que apresentem sintomatologia de intoxicação é o serviço de pronto atendimento, como as UPAs, para avaliação inicial do caso. Para os serviços de saúde, o reforço vai para o mecanismo oficial de notificação de casos suspeitos.

"As notificações oficiais de Pernambuco devem ser realizadas junto ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), que tem entre as atribuições a de detectar, verificar, avaliar, monitorar e comunicar rumores de eventos de saúde que possam constituir uma situação de emergência em saúde pública de relevância. A comunicação desses casos se dará também em formato de tríade, juntando-se ao Cievs, a Apevisa e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-PE)", destaca a nota do órgão.

Em reunião realizada também na tarde desta sexta-feira, o Comitê de Crise de Enfrentamento à Intoxicação por Metanol da SES-PE alinhou os fluxos para atendimentos de casos suspeitos na rede de saúde.

Ao lado de entidades médicas - Cremepe, AMIB-PE, SOPE -, Instituto Médico Legal (IML), Polícia Científica, hospitais e especialistas da secretaria, a SES-PE discutiu o manejo clínico de assistência para ofertar o cuidado, de forma uniforme e rápida, desde a entrada do paciente nas unidades de Pronto atendimento - e demais unidades de emergência - até a remoção para os hospitais de referências nos episódios mais graves, com necessidade de diálise e terapia intensiva.

"Reforçamos também aos profissionais de saúde sobre a importância da notificação dos casos suspeitos para que a gente possa fazer a gestão a nível central na SES-PE. Estamos preparando a nossa rede, com capacitações e criando toda uma referência de hospitais que vão atender os casos suspeitos notificados. Trabalhando em conjunto, com as secretarias de Saúde, de Defesa Social, da Agricultura, além de órgãos federais, entidades locais, além dos municípios alinhados com a Apevisa e as Vigilâncias Municipais", afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Com informações da assessoria de imprensa

