A- A+

INVESTIGAÇÃO Intoxicação por metanol: Pernambuco investiga dois novos casos suspeitos, e notificações chegam a 31 Oito pacientes seguem internados

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), informou, na tarde desta terça-feira (07), a notificação de dois novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

Os casos envolvem um paciente do sexo masculino, de 29 anos, residente da cidade de Quipapá, que já recebeu alta do serviço de saúde da cidade de Caruaru. A segunda paciente é do sexo feminino, de 33 anos, residente do município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ela segue internada em uma unidade de saúde.

Com a nova notificação de caso, Pernambuco totaliza 31 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo dois pacientes residentes de outros estados (São Paulo e Alagoas).

Do quantitativo de residentes no estado (29 casos), 8 pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 14 já receberam alta hospitalar, desses dois foram descartados (Carpina e Gravatá), 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1 - esse último sendo descartado). Por fim, três pacientes evadiram-se, abandonando o tratamento por conta própria.

Resumo dos casos

8 pacientes internados

14 receberam alta (dois descartados)

4 óbitos (um descartado)

3 evadiram-se

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também