ATUALIZAÇÃO Intoxicação por metanol: SES-PE descarta um caso e total de registros investigados cai para sete Segundo a secretaria, o paciente não apresentou sinais de intoxicação por ingestão de bebida adulterada após a realização de exames para comprovação

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou na noite desta sexta-feira (3) o descarte de um dos casos que estavam sendo investigados para intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas alteradas por metanol.

O paciente é um homem, de 30 anos e nome não divulgado, morador de Gravatá. Segundo o órgão, os laudos dos exames realizados não forneceram alterações compatíveis com "intoxicação exógena", nome técnico para a ingestão de substâncias por meio de alimentos, bebidas, absorção pela pele ou inalação.

Seis outros casos continuam sendo investigados pela SES-PE, são eles:

Celso da Silva, de 43 anos, de Lajedo, com entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV), de Caruaru, e morreu no dia 9 do mesmo mês;

Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, morador de Lajedo, deu entrada no HMV no dia 4 de setembro e recebeu alta no dia 23 do mesmo mês, com sequela perda da visão;

Ronaldo de Lima Melo, de 30 anos, residente de João Alfredo, internado no dia 26 de setembro também HMV e com morte confirmada na terça-feira (30);

Uma mulher,de 35 anos, de nome ainda não divulgado, moradora de Olinda, que procurou atendimento médico em 29 de setembro, três dias após ter bebido vodca e apresentar sintomas com náuseas, episódios de vômito, dor de cabeça e visão turva. Ela apresentou evolução para sequelas oculares;

Uma mulher de 26 anos, de nome não divulgado, moradora de São Paulo, que está internada em Ipojuca;

Uma mulher de 33 anos, também de nome não divulgado, que mora em Cedro.

Policia Civil

Um homem, identificado como Jonas da Silva Filho, de 25 anos. Ele deu entrada no hospital Municipal Maria da Penha no final de agosto, relatando dificuldades para enxergar, náuseas, pressão alta e taquicardia. Jonas morreu antes de ser transferido para o hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, onde os outros casos foram notificados.

A morte de Jonas da Silva Filho está sendo investigada pela polícia, mas ainda não é um dos casos considerados suspeitos pela SES-PE.

Com informações da assessoria de imprensa

