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INTERNACIONAL Inundação de mina ilegal de ouro deixa 13 mortos e 13 desaparecidos na Indonésia As 13 pessoas ainda desaparecidas seguem sendo procuradas

Treze corpos foram retirados de uma mina de ouro ilegal na ilha de Java, na Indonésia, inundada após fortes chuvas, onde ainda há 13 mineiros desaparecidos, informou nesta quinta-feira (26) uma autoridade dos serviços de resgate.

“Até quinta-feira (26), às 7h da manhã (00h00 GMT), 13 vítimas fatais haviam sido evacuadas; estima-se que outras 13 pessoas ainda estejam sendo procuradas”, declarou em comunicado Desiana Kartika Bahari, responsável pela agência local de busca e resgate.

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