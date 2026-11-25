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Tragédia Inundação deixa mais de 20 trabalhadores presos em mina ilegal de ouro na Indonésia Temporais de segunda-feira (23) no distrito de Bogor, 60 quilômetros ao sul de Jacarta, provocaram a cheia de um rio próximo e o alagamento do garimpo clandestino

Vinte e seis trabalhadores estão presos desde segunda-feira em uma mina de ouro ilegal inundada na Indonésia em consequência das fortes chuvas, informou nesta quarta-feira (25) um porta-voz da polícia.

Os temporais de segunda-feira (23) no distrito de Bogor, 60 quilômetros ao sul de Jacarta, provocaram a cheia de um rio próximo e o alagamento do garimpo clandestino. O incidente deixou 26 mineiros presos, declarou Hendra Rochmawan, porta-voz da polícia de Java Ocidental.

As autoridades foram alertadas sobre a situação na tarde de quarta-feira (25), acrescentou.

"Até o momento, 26 pessoas ainda não foram retiradas", afirmou o porta-voz em um comunicado. Onze mineiros conseguiram sair do local.

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