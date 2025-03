Inundação deixa um morto e três desaparecidos em cidade rural da Argentina

A- A+

Autoridades da Argentina confirmaram, nesta terça-feira (25), que uma pessoa morreu e três estão desaparecidas após as intensas chuvas de sábado que inundaram campos, estradas e fizeram rios transbordar em Bolívar, uma cidade rural da província de Buenos Aires.

Jorge Acuña, de 55 anos, morreu quando viajava em uma caminhonete no sábado junto com outros dois indivíduos. O veículo sofreu um acidente e caiu em um rio que transbordou pela chuva.

"No meio da manhã tivemos um achado positivo e acabamos de confirmar quem era, um dos passageiros da caminhonete", confirmou nesta terça o chefe da Defesa Civil local, Fabián García, ao canal C5N. Seus dois acompanhantes continuam desaparecidos.

As autoridades também estão à procura de um trabalhador rural que, no dia da tempestade, tentou atravessar a cavalo outro rio, a 15 km do acidente rodoviário, mas caiu na água junto com o animal.

O óbito e os desaparecimentos são "produto das inundações e de uma estrada que lamentavelmente não está em manutenção e nas condições que deveria estar", disse ao canal Marcos Pisano, prefeito de Bolívar, que fica a 330 km da capital, Buenos Aires.

O fenômeno ocorre três semanas depois que, 360 km mais ao sul, na cidade portuária de Bahía Blanca, um temporal deixou 16 mortos e provocou a evacuação de centenas de pessoas, além da destruição de estradas, ruas e casas.

Essas inundações provocaram "graves danos" a "mais de 70%" da população de Bahía Blanca e serão necessários cerca de 400 milhões de dólares (R$ 2,28 bilhões) para a reconstrução da cidade, disse à época o prefeito Federico Susbielles.

