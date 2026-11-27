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Clima Inundações associadas ao El Niño deixam 34 mortos no Equador Desde 29 de agosto, quando o Equador declarou emergência por causa do El Niño, a SNGR também registrou 23 feridos e cerca de 31 mil casas afetadas

As chuvas intensas associadas ao fenômeno El Niño que fazem rios transbordarem no Equador deixaram 34 mortos e cerca de 47 mil desabrigados, informou a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) nesta sexta-feira (27).

Desde 29 de agosto, quando o Equador declarou emergência por causa do El Niño, a SNGR também registrou 23 feridos e cerca de 31 mil casas afetadas.

Nesta sexta-feira em Manta, na província de Manabí (sudoeste), os moradores mais afetados pelas cheias de dois rios caminhavam com água até o peito, flutuavam sobre colchões e esperavam a ajuda dos bombeiros que transitavam pelas ruas em canoas.

Fernanda Navarrete está há quase uma semana caminhando em meio à água e à lama que entram em sua casa em Manta por causa da cheia excessiva do rio de mesmo nome.

"São quatro dias encharcados de lama", disse Navarrete à AFP.

Ela assegurou que não via inundações desta magnitude havia muito tempo. "Depois de 30 anos, isso volta a se repetir", destacou.

Na quarta-feira, a mulher de 41 anos passou mais de 12 horas com a água na cintura. O rio deu uma trégua no dia seguinte, mas deixou um rastro de lama e lixo.

"Para completar, a tubulação de esgoto estourou, é uma fedentina", contou a desabrigada, que perdeu camas, colchões, roupas e eletrodomésticos por causa das cheias. Hoje, a casa que Navarrete divide com a irmã e os sobrinhos amanheceu novamente coberta de água, que lhes chegava na altura dos joelhos.

A SNGR reportou 32 afluentes que transbordaram em todo o país, entre eles o de Manta, que desde a noite de terça-feira alagou a casa de Navarrete. A instituição monitora outros 17 rios com tendência a aumentar a sua vazão.

A maioria das inundações ocorre na costa equatoriana. O evento mais forte desde 1950 no Equador foi o de 1997-1998, que deixou quase 300 mortos e cerca de 20 mil desabrigados, segundo dados oficiais.

As preocupações de Navarrete aumentam porque a água potável sai turva, a comida está escassa e começam a surgir doenças. "Meus sobrinhos já passaram três dias com febre e mesmo assim têm que sair para limpar" a lama que fica quando a água baixa, disse.

De acordo com a Secretaria de Riscos, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos e El Oro são as províncias mais afetadas pelas inundações.

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