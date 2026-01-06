A- A+

MUNDO Inundações atingem o interior da Austrália e dizimam rebanhos de gado Mais de 16 mil animais morreram ou estão desaparecidos

As cheias dos rios isolaram várias localidades e arrastaram milhares de cabeças de gado no interior da Austrália, informaram as autoridades enquanto o primeiro-ministro Anthony Albanese sobrevoava a área afetada nesta terça-feira(6).

As fortes chuvas dos últimos dias inundaram vastas extensões do estado de Queensland, região agrícola que abriga algumas das maiores fazendas de gado do país.

Mais de 16 mil animais morreram ou estão desaparecidos, segundo as autoridades estaduais, enquanto centenas de quilômetros de cercas foram destruídos.

Albanese voou até a cidade mineira de Cloncurry para avaliar os danos, a mais de 1.500 quilômetros continente adentro a partir da capital do estado, Brisbane.

Alguns animais sobreviveram amontoando-se em pequenas colinas acima das águas, segundo mostram as fotos publicadas nas redes sociais.

As autoridades de Queensland usaram helicópteros para lançar fardos de ração perto dos rebanhos sobreviventes.

Várias localidades, como a pequena Winton, ficaram completamente ilhadas.

Um homem caminhou com lama até os joelhos por quase 40 quilômetros depois que seu carro ficou atolado, informou o serviço de resgate LifeFlight.

Ele foi encontrado pela tripulação de um helicóptero que seguiu seus rastros.

Mais de 100 mil bois, ovelhas, cabras e cavalos morreram nas inundações que devastaram o interior de Queensland em março e abril de 2025.

