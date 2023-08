Inundações, cortes de energia e árvores caídas: veja balanço da passagem do Idalia pelos EUA

A- A+

Após a passagem do Idalia, o governo da Flórida começa nesta quinta-feira (31) a avaliar os danos provocados pelas inundações. O furacão foi rebaixado à categoria de tempestade tropical e avança pela costa sudeste dos Estados Unidos, mas ainda mantém em alerta os estados da Geórgia e das Carolinas (Sul e Norte) devido a chuvas torrenciais e inundações nas zonas costeiras.

O Idalia tocou o solo na manhã de quarta-feira na Flórida, perto de Keaton Beach, como furacão de categoria 3 (em uma escala de 5), com ventos de até 215 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), depois de iniciar sua trajetória na segunda-feira em Cuba.

Enquanto atravessava o estado da Carolina do Sul durante a noite, os ventos atingiram velocidade máxima de quase 100 km/h. O estado segue com chuvas intensas e uma possível combinação desse fenômeno com a maré alta causa receio em cidades costeiras. Na manhã desta quinta-feira, os resquícios do furacão também causaram inundações repentinas na Carolina do Norte.

Em alguns pontos na Flórida, as autoridades ordenaram milhares de moradores a saírem de suas casas em vários pontos do estado, mas muitos se recusaram a deixar suas moradias. Em Steinhatchee, uma pequena cidade de mil habitantes que fica 30 km ao sul de Keaton Beach, a rua principal, quase deserta, ficou alagada e parecia a extensão de um rio próximo.

Na área de Tampa Bay, que tem mais de três milhões de moradores, as ruas ficaram inundadas e alguns moradores foram obrigados a utilizar embarcações em seus deslocamentos. Na cidade de Perry, na Geórgia, uma das mais afetadas pelo furacão, a força dos ventos, que também chegaram a quase 100 km/h, arrancou muitas árvores.

— Ainda há muitos pontos de inundação em Charleston (na Carolina do Sul) — informou na quarta-feira o diretor de gestão de emergências da cidade, Ben Almquist, à noite ao canal CNN.

Na Flórida, Geórgia e nas Carolinas mais de 310 mil residências estavam sem energia elétrica na manhã de quinta-feira, informou o portal especializado PowerOutage.us.

Parques funcionando

As autoridades não relataram vítimas, embora o The New York Times informe que duas mortes em acidentes de carro na Flórida tenham sido atribuídas às condições climáticas. O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis advertiu que o cenário pode mudar diante da magnitude da tempestade. O fenômeno afetou diretamente a família do governador.

Os ventos fortes derrubaram uma árvore centenária sobre a mansão de DeSantis, em Tallahassee, informou a esposa do governador Casey DeSantis através das redes sociais. Em coletiva, o republicano ressaltou que a mulher e os seus três filhos passam bem.

Fontes do governo estadual afirmaram que as equipes de resgate estão nas ruas, mas admitiram que podem demorar a chegar em áreas bloqueadas pela queda de árvores ou por inundações. Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até cinco metros, segundo o NHC.

O Walt Disney World Resort está operando normalmente. O parque aumentou para o dia 5 de setembro a isenção de taxas de alteração e cancelamento impostas. Moradores evacuados e socorristas podem ainda receber 50% de desconto em estadias em hotéis Resort Disney nas noites de 29 de agosto a 31 de agosto de 2023.

"Neste momento, as taxas de alteração e cancelamento impostas pela Disney não serão aplicadas para datas de check-in de 28 de agosto de 2023 a 5 de setembro de 2023. Hóspedes atualmente hospedados em nossos hotéis Resort Disney cujos planos de viagem foram impactados pela tempestade poderão receber uma tarifa com desconto para prolongar sua estadia até a noite de 31 de agosto, se necessário, visitando a recepção", informou o parque nesta quinta-feira.

Segundo as projeções, a tempestade vai concluir seu percurso no Atlântico nesta quinta-feira e a expectativa das autoridades é que o quadro melhore.

Furacão em Cuba

Desde a noite de segunda-feira, o Idalia também afetou Cuba, por onde iniciou sua trajetória. O furacão provocou estragos em diversas cidades, incluindo parte da capital Havana, onde foram registradas inundações, cortes na energia de mais de 200 mil pessoas e muitas tiveram que deixar suas casas.

Até agora, os danos mais significativos foram registrados nos serviços elétricos, comunicações e agricultura, informou uma avaliação preliminar divulgada pela Prensa Latina nesta quarta-feira.

Veja também

gastronomia Concurso O Quilo É Nosso recebe inscrições até 6 de setembro